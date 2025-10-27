Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Цифровий юань проти долара: хто переможе

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Цифровий юань проти долара: головна битва попереду
фото: depositphotos.com

Китай готується до настання нової геополітичної реальності

Китай також готується до настання нової геополітичної реальності «після 1 листопада». Що в активі у сторін станом на 31 жовтня? США готуються до запровадження мит у вигляді 100% на китайські товари.

Китай уже ввів обмеження на експорт рідкоземів та магнітів на ринки США та ЄС. Але головна битва безперечно розгорнеться за гроші. Як завжди в історії.

У сучасному світі гроші контролює той, хто, хай і неформально, але керує транзакційною інфраструктурою. Зараз – це система банківських повідомлень SWIFT. Формально бельгійська, але реально цілком залежить від Мінфіну США.

Контроль за світовою валютною системою – це здатність розгорнути глобальний нееквівалентний обмін на свій бік, покриття внутрішніх дефіцитів і дисбалансів. А у міру старіння населення цих структурних дисбалансів у кожному глобальному кластері буде все більше і більше.

Світ стоїть на порозі «в'янення» Ямайської валютної системи. У принципі, всі трансформації глобальних потоків капіталу – це відлуння Бреттон-Вудської системи за підсумками завершення Другої світової війни, яку сформували переможці.

Можна сміливо сказати, що світ пережив Бреттон-Вудскую валютну систему 1.0. та Ямайську валютну систему (Бреттон-Вуд 2.0). Проблема у тому, що у світі Потсдама, Ялти та Бреттон-Вуда не було Китаю та Індії. Не включили до глобального рівняння. Китай своїм парадом 3 вересня з нагоди Перемоги у Другій світовій війні показав, що він підключається до розподілу світу.

Так би мовити, через історичну ретроспекцію входить до «клубу переможців» шляхом звернення часу назад. Нова цифрова валютна система або Бреттон-Вуд 3.0. буде збудовано вже за участю Китаю. І це буде, з одного боку, світ приватних цифрових грошей США з опорою на трежеріс і, з іншого боку, світ цифрового юаня з опорою на китайський міжнародний товарообіг. Це другий «тихий удар» Піднебесної після обмеження експорту рідкоземів.

Народний банк Китаю без зайвого галасу, взяв і «включив» китайську систему транскордонних розрахунків Renminbi Digital. Вона підключена до 10 країн АСЕАН та шести країн Близького Сходу. А з ким у Китаю найбільший товарообіг? Ні, не зі США і не з ЄС. А саме із країнами АСЕАН. Завершення епохи петродолара дозволяє низці країн Перської затоки перейти на цифровий юань. Тепер у Китаю з'явилася триконтурна валютна система:

  1. Перший рівень: внутрішній чи офшорний юань.
  2. Другий рівень: зовнішній або офшорний юань у тісній взаємодії з гонконзьким доларом (управління валютних обмінів у Гонконгу) та патокою Макао (заморський банк Макао).
  3. Третій рівень – цифровий юань для формування системи глобального нееквівалентного обміну на свою користь та контролю за системою міжнародних транзакцій (у світі санкцій, дуже корисна штука).

Запуск третього рівня означає, що до 40% міжнародної торгівлі можуть перейти на цифровий юань. Тобто, минаючи SWIFT та долар США. Про це пише і Economist. Помилково називаючи цю ситуацію – «першою битвою за Бреттон-Вудську систему 2.0.». Тому що такий погляд – західноцентричний і вбирає всі забобони і стереотипи останніх десятиліть.

Система китайських транзакцій розроблена на основі технології блокчейн і вона набагато оперативніша за систему SWIFT, в якій платежі йдуть кілька днів. У китайській – кілька секунд, у гіршому випадку – кілька хвилин. Саме тому Китай називає свою платіжну систему «валютним мостом».

Нагадаю, тестовий платіж між Гонконгом і Абу-Дабі пройшов в інтервалі до хвилини, а сума комісії на 98% була нижчою за стандартний платіж у банку. Валютний міст між Індонезією (осьова країна АСЕАН) та Китаєм ще швидше – 8 секунд. Китайська система – швидка та дешева, а західна – тривала та дорога. Крім того, у системі блокчейн та контроль за платежами більш повний та оперативний.

На даний момент, до китайської валютної системи приєдналося 23 світові центральні банки. Для нафтотрейдерів китайська система – це економія 75% банківських витрат.

Звичайно Європі за цифровий юань нафту не продадуть, а ось самому Китаю та азійським країнам – цілком. Можна сказати, що китайський «валютний міст» – це нові гроші Монгольської імперії 2.0. Нагадаю, що перші паперові гроші «чау» були введені в обіг Монгольською імперією 1.0. ще 800 років тому.

Крім того, китайська платіжна система – це «валютний міст» без санкцій, на відміну від SWIFT. Відразу за нафту почав платити цифровими юанями Таїланд. Банк міжнародних розрахунків визнав методологічну першість Китаю у системі цифрового юаня, а й у системі цифрових національних валют.

До речі, Трамп та США від цієї моделі, тобто цифрового долара, відмовилися, щоб не посилювати «диктатуру ФРС». У Китаю дилеми протистояння виконавчої влади та центрального банку немає. На даний момент у Китаю є низка інструментів посилення глобального впливу.

  • Це фізична інфраструктура – ​​Новий шовковий шлях.
  • Фінансова інфраструктура – ​​валютний міст.
  • Кредитна інфраструктура – ​​Азійський банк інфраструктурних інвестицій, аналог МВФ для Глобального Півдня.
  • А також монополія з експорту низки критичних та стратегічно важливих товарів та сировини.
  • Додамо сюди і прагнення технологічного суверенітету.

Але загальний пазл глобального домінування буде зібраний Китаєм до 2050 року. А до цього періоду на нас чекає епоха «неполярного світу»  та «світ-системних воєн». Ну а поки Китай не просто створює матеріальну та цифрову інфраструктуру, а й синхронізує її за видами, поєднуючи та накладаючи одну на іншу. Наприклад, візьмемо проєкт високошвидкісної залізниці Джакарта-Бандунг, який реалізується за допомогою Китаю. Залізниця – це фізична інфраструктура. Але платити за послуги можна за допомогою цифрового юаня. А це вже є цифрова інфраструктура.

Яка поєднана з китайською навігаційною системою Beidou. А це космічна інфраструктура. Яка на землі буде підтримана квантовими технологіями зв'язку. А це – інноваційна інфраструктура. Так формується глобальний «Новий шовковий шлях». Який у майбутньому географічно спиратиметься, зокрема, на Північний морський шлях, що мінімізує морську вразливість Китаю (залежність від проток).

Поки що обсяг міжнародних платежів з використанням цифрового юаня становив еквівалент $1,2 трлн, але це лише початок. Сама система буде інстальована у 80% країн світу. Один із ключових азійських глобальних протокластерів – це АСЕАН із перспективою трансформації у військовий регіональний блок без акценту на конкретному супротивнику.

Саме тому, напередодні 1 листопада, Трамп відвідує саміт АСЕАН у Малайзії. Але його портфель пропозицій поки що містить одні лише «батоги» у вигляді загрози мит, без пряників. У Китаю навпаки: є пряники, але немає батога. У найближчі 25 років і Китай, і США шукатимуть максимально ефективне співвідношення цих інструментів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай гроші технології США курс валют

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви
Індія та Китай відновлять прямі авіарейси після п’ятирічної перерви
6 жовтня, 04:17
Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
11 жовтня, 06:58
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
Підписання угоди про припинення вогню в Газі, візит глави дипломатії ЄС до Києва. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:15
Раніше Трамп пригрозив Путіну, що США постачатимуть Україні ракети Tomahawk, якщо Росія не завершить війну
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios
16 жовтня, 17:34
Міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять шляхи уникнення подальшої ескалації у торговельних відносинах
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
18 жовтня, 06:39
Наземні роботизовані комплекси залишаються відносно примітивними порівняно зі швидким розвитком технології БпЛА
Долю війни в Україні можуть вирішити наземні роботи – Forbes
12 жовтня, 19:58
Бессент та Свириденко провели розмову
Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ
15 жовтня, 06:31

Олексій Кущ

Цифровий юань проти долара: хто переможе
Цифровий юань проти долара: хто переможе
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
Індія перетнула червону лінію
Індія перетнула червону лінію
США на порозі громадянської війни
США на порозі громадянської війни
Трамп святкує перемогу, хоча виграв Китай
Трамп святкує перемогу, хоча виграв Китай
Чи стане син Лукашенка зятем Сі Цзіньпіна?
Чи стане син Лукашенка зятем Сі Цзіньпіна?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua