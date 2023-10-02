Політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ

Лавров нещодавно порадив вірменському керівництву згадати про «незавидну долю країн, які зробили ставку на США»

Напруженість у вірмено-російських відносинах зберігається

Низка громадських і політичних сил, а також приватних осіб закликають вірменську владу негайно розпочати процес виходу з організацій, пов’язаних із Росією. Зокрема із Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Співдружності незалежних держав (СНД). і подати заявку на членство в Євросоюзі. Про це пише «Радіо Азатутюн».

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Заяву з цього приводу вони ухвалили під час Форуму Незалежності.

У заяві засуджуються «загрози з боку Росії та Азербайджану незалежності та територіальній цілісності Вірменії».

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«У наш час антивірменська позиція і політика, що проводиться російською владою, жертвами якої став вірменський народ Арцаха, не тільки негожі, але і ще більше поглиблюють прірву, що виникла між Вірменією і Росією в останні роки, роблячи її практично нездоланною, що створює гостру необхідність радикального перегляду всієї існуючої правової бази між Республікою Вірменія і Російською Федерацією», – відзначають вони.

Автори заяви розглядають «насильницьку депатріацію вірмен Арцаху шляхом голоду і військової агресії» в тій же логіці, що і «російську агресію і геноцид народу України».

Організації та діячі, вітаючи готовність вірменської влади ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду, закликають їх зробити це без будь-яких застережень. Слід зазначити, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут з боку Москви було названо «вкрай ворожим» кроком у бік Росії.

Автори заяви закликають Захід використати необхідні дипломатичні та політичні інструменти як перший крок для досягнення виведення «російських окупаційних військ» з Нагірного Карабаху, розгортання на території Нагірного Карабаху міжнародної місії зі встановлення фактів та моніторингу, міжнародних ЗМІ та відповідних представництв ООН, включаючи ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, а згодом розгортання миротворчої місії, наділеної міжнародним мандатом, яка, на їхню думку, створить можливість для повернення карабахських вірмен, забезпечивши їх безпеку і права.

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Вони закликають вірменську владу вийти з фактично очолюваних Росією організацій ОДКБ, ЄАЕС, СНД, розірвавши всі військові та економічні угоди з Росією, заборонити мовлення російських державних телеканалів і пов'язаних з державою телеканалів, що транслюються у вірменському мультиплексі і через кабельну мережу, звернутися до Європейського Союзу на повноправне членство, підписати двосторонні угоди про стратегічне партнерство з країнами-членами ЄС, США, Канада, Індія та інші демократичні країни Об'єднаного Заходу ініціюють кроки з поглиблення двостороннього та багатостороннього військового та військово-технічного співробітництва із західними країнами та систем євроатлантичної безпеки.

Напруженість у вірмено-російських відносинах зберігається. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно порадив вірменському керівництву згадати про «незавидну долю країн, які зробили ставку на США».

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян раніше заявив, що зовнішні системи безпеки, в яких бере участь Єреван, неефективні.

Нагадаємо, Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.