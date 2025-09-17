Головна Думки вголос Олексій Кущ
Індія перетнула червону лінію

Індія приєдналася до навчань Росії та Білорусі «Захід-2025»
фото: AP

Індія направила своїх військових для участі в російсько-білоруських військових навчаннях «Захід-2025»

«Індія перетнула червону лінію, приєднавшись до російсько-білоруських військових навчань. Нарендра Моді направив війська для участі в навчаннях «Захід», репетируючи конфлікт із сусідніми країнами НАТО, оскільки його відносини зі США розвалюються». Це із заголовка статті The Times.

Підрозділ індійських військових на навчаннях невеликий – всього 65 осіб з престижного полку Кумаон.

Іронія долі полягає в тому, що це колишній військовий підрозділ армії Британської Індії, сформований у 1815 році. Полк брав участь у Другій англо-афганській війні, поліцейських операціях у Тирахі та Пенджабі, Першій та Другій світовій війні. Уже в період незалежності – у Першій і Третій індо-пакистанській війні. У складі полку двоє кавалерів Хреста Вікторії і один кавалер Ашока Чакра. Бойовий клич – «Айо горкалі!» («Гуркхи тут!»). І зараз цей клич буде звучати в рамках навчань «Захід», під час яких Білорусь і РФ відпрацьовують бойові дії з НАТО.

Адже це колишній власний гуркхський стрілецький полк королеви Олександри. Зараз – елітний Кумаонський полк незалежної Індії.

Німецький експерт із зовнішньої політики Ульріх Спек заявив: «Цим рішенням Індія перетнула червону лінію». Аналітик із Фінляндії Сарі Архо Гаврен заявила, що така ініціатива Делі була «непотрібною» і «жахливою з точки зору іміджу». Американський геостратег Девід Меркель зазначив, що такі дії Індії демонструють пріоритетність відносин Делі з Москвою на тлі погіршення відносин з Вашингтоном.

Зауважимо, що індійські військові прибули на полігон на тлі недавньої дронової атаки на Польщу.

Загалом, підтверджуються всі мої побоювання, які я висловлював у своїх статтях протягом останніх кількох років і, особливо, в недавніх постах, коментуючи рішення Трампа щодо початку торговельної війни з Індією.

Ця тактична помилка США запустила механізм стратегічної катастрофи Заходу в цілому, під якою слід розуміти дрейф Індії в бік дуумвірату Китаю і РФ і формування нового Євразійського тріумвірату як основної геополітичної конструкції (ядра) Євразійського глобального острова.

Пригадуються слова однієї пісні з відомого кінофільму: «Навіщо плодити, скажи на милість, таку безліч ворогів».

У цьому контексті заклик Трампа до ЄС ввести мита проти Індії слід сприймати як «провалення провалу».

Це означатиме розрив останніх ниток стримування, після обриву яких формування величезного геополітичного тіла нової Євразії з колосальною геополітичною гравітацією стане неминучим.

І ця гравітація почне «притягувати» все нових і нових учасників.

Дії Трампа можна пояснити лише одним: він хоче, щоб ЄС, приєднавшись до його торгової війни з Індією і Китаєм, зробив контрольний постріл в «голову» глобалізації і системі світової торгівлі.

З відповідним розпадом ключових технологічних ланцюжків доданої вартості і остаточною фрагментацією (кластеризацією) глобальної світової системи: розпад світової економіки на кілька ядер, кожне зі своєю периферією.

Як результат – зростання світової інфляції та загроза глобальної рецесії.

З іншого боку – це ідеальні умови для формування в США моделі «ковчега» для тих, хто бажає врятуватися, коли Америка буде сприйматися як Сяючий Град на Пагорбі, який, на відміну від Європи, зберігає ідентичність західної християнської цивілізації і може захистити своїх громадян від зовнішньої агресивної міграції та розмивання «корінної ідентичності».

Тобто для частини Західного світу – це катастрофа і купа цегли після обвалу, а для США – це будівельний матеріал для нової будівлі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
