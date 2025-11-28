Санкції зміцнюють бюджет? Парадокс російської економіки

Витрати на армію і війну у РФ складуть $155-160 млрд у наступному році

Санкції проти РФ: чи справді вони працюють так, як задумано?

Ви напевно читали мої аналітичні статті щодо стану економіки РФ і тамтешнього бюджету. Я намагаюся давати свої оцінки максимально об'єктивно, тому їх не можна використовувати в якості пропаганди («російська економіка розвалиться через місяць»), зате на їх основі можна робити аналітичні висновки. На що я б хотів звернути вашу увагу (і звертав уже не раз). Основний акцент санкційного тиску Заходу спрямований на нафтогазовий сектор РФ.

Але саме питома вага цього сектора у структурі російських бюджетних доходів неухильно знижується. Причому, чим сильніші санкції – тим падіння питомої ваги глибше. Що цілком логічно. Тобто нинішня модель санкцій, з одного боку, обмежує сировинний сектор РФ, але з іншого, як це не парадоксально звучить, формує резистентність бюджету РФ до зовнішніх шоків у вигляді зростання доходів несировинного сектора (ненефтегазового).

Російський федеральний бюджет у наступному році – це до $500 млрд доходів (менше 20% ВВП). У своїх статтях я писав, що РФ йде до структури бюджетних доходів між нафтогазовою і несировинною компонентами в пропорції 20/80. У 2026 році вона буде до неї максимально близькою.

Ненафтогазова економіка дасть 78% доходів федерального бюджету. Для розуміння: у 2013-му було 45%, а напередодні повномасштабної війни – трохи більше 60%.А частка нафтогазових доходів складе всього 22%. Дефіцит бюджету – менше 2% ВВП (завжди для розуміння бюджетної кризи дивіться на цей показник). Дефіцит у розмірі менше 2% ВВП – це небагато.

Навіть якщо прибрати всі нафтогазові доходи – дефіцит бюджету збільшиться до 8% ВВП (хоча залежність тут нелінійна і потрібно рахувати за більш складною моделлю, тобто дефіцит може піти і до позначки у 8-15% ВВП). Зайняти на внутрішньому ринку у РФ планують у наступному році приблизно $60 млрд в еквіваленті. Номінально – у рублях і юанях. Ролловер досить високий: тільки 30% залучень йде на погашення старих боргів, тобто 70% піде на покриття дефіциту бюджету.

Я вже писав про три «дари смерті» у разі фінансування військових витрат. Це джерела, які запускають процес бюджетної та економічної деструкції. До них я відношу:

тривалу пряму емісію на покриття дефіциту бюджету;

значне залучення зовнішніх боргів;

різке підвищення податків по всій лінійці.

У РФ «розпечатали» один із «дарів смерті» – підвищення податків. Базова ставка ПДВ буде збільшена з 20% до 22%. Але у РФ амортизували цей крок введенням ступеневої шкали ПДВ. Тобто зробили те, про що я пишу в Україні вже багато років: знизили ставку ПДВ для соціальних товарів до 10% (точніше знизили вони її раніше, а у 2026 році залишили на такому ж рівні).

Також збільшили податок на букмекерів (7% з різниці між ставками і виграшами), плюс податок на прибуток у розмірі 25%. Важливий момент для малого і середнього бізнесу – поріг нарахування ПДВ і перехід з єдиного податку на нарахування ПДВ.

Раніше поріг був на рівні 40 млн рублів. Для розуміння: умовно 16 млн грн в еквіваленті. У РФ вирішили знижувати поріг поетапно:

20 млн у 2026 (8 млн грн в еквіваленті);

15 млн у 2027 (6 млн грн в еквіваленті);

10 млн у 2028 році (4 млн грн в еквіваленті).

Можете самі порівняти ці цифри з лімітами єдиного податку для МСБ в Україні. Прибутковий податок для населення поки не чіпають, базова ставка залишається на рівні 13% для доходів до 5 млн рублів на рік.

Витрати на армію і війну у РФ складуть $155-160 млрд у наступному році. Тобто на ці цілі піде кожен третій рубль доходів федерального бюджету.

Загалом, незважаючи на уповільнення російської економіки до майже нульового зростання, модель військових витрат поки не виходить за рамки загальних параметричних даних федеральної бюджетної моделі.