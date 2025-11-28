Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Санкції зміцнюють бюджет? Парадокс російської економіки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Витрати на армію і війну у РФ складуть $155-160 млрд у наступному році
фото: depositphotos.com

Санкції проти РФ: чи справді вони працюють так, як задумано?

Ви напевно читали мої аналітичні статті щодо стану економіки РФ і тамтешнього бюджету. Я намагаюся давати свої оцінки максимально об'єктивно, тому їх не можна використовувати в якості пропаганди («російська економіка розвалиться через місяць»), зате на їх основі можна робити аналітичні висновки. На що я б хотів звернути вашу увагу (і звертав уже не раз). Основний акцент санкційного тиску Заходу спрямований на нафтогазовий сектор РФ.

Але саме питома вага цього сектора у структурі російських бюджетних доходів неухильно знижується. Причому, чим сильніші санкції – тим падіння питомої ваги глибше. Що цілком логічно. Тобто нинішня модель санкцій, з одного боку, обмежує сировинний сектор РФ, але з іншого, як це не парадоксально звучить, формує резистентність бюджету РФ до зовнішніх шоків у вигляді зростання доходів несировинного сектора (ненефтегазового).

Російський федеральний бюджет у наступному році – це до $500 млрд доходів (менше 20% ВВП). У своїх статтях я писав, що РФ йде до структури бюджетних доходів між нафтогазовою і несировинною компонентами в пропорції 20/80. У 2026 році вона буде до неї максимально близькою.

Ненафтогазова економіка дасть 78% доходів федерального бюджету. Для розуміння: у 2013-му було 45%, а напередодні повномасштабної війни – трохи більше 60%.А частка нафтогазових доходів складе всього 22%. Дефіцит бюджету – менше 2% ВВП (завжди для розуміння бюджетної кризи дивіться на цей показник). Дефіцит у розмірі менше 2% ВВП – це небагато.

Навіть якщо прибрати всі нафтогазові доходи – дефіцит бюджету збільшиться до 8% ВВП (хоча залежність тут нелінійна і потрібно рахувати за більш складною моделлю, тобто дефіцит може піти і до позначки у 8-15% ВВП). Зайняти на внутрішньому ринку у РФ планують у наступному році приблизно $60 млрд в еквіваленті. Номінально – у рублях і юанях. Ролловер досить високий: тільки 30% залучень йде на погашення старих боргів, тобто 70% піде на покриття дефіциту бюджету.

Я вже писав про три «дари смерті» у разі фінансування військових витрат. Це джерела, які запускають процес бюджетної та економічної деструкції. До них я відношу:

  • тривалу пряму емісію на покриття дефіциту бюджету;
  • значне залучення зовнішніх боргів;
  • різке підвищення податків по всій лінійці.

У РФ «розпечатали» один із «дарів смерті» – підвищення податків. Базова ставка ПДВ буде збільшена з 20% до 22%. Але у РФ амортизували цей крок введенням ступеневої шкали ПДВ. Тобто зробили те, про що я пишу в Україні вже багато років: знизили ставку ПДВ для соціальних товарів до 10% (точніше знизили вони її раніше, а у 2026 році залишили на такому ж рівні).

Також збільшили податок на букмекерів (7% з різниці між ставками і виграшами), плюс податок на прибуток у розмірі 25%. Важливий момент для малого і середнього бізнесу – поріг нарахування ПДВ і перехід з єдиного податку на нарахування ПДВ.

Раніше поріг був на рівні 40 млн рублів. Для розуміння: умовно 16 млн грн в еквіваленті. У РФ вирішили знижувати поріг поетапно:

  • 20 млн у 2026 (8 млн грн в еквіваленті);
  • 15 млн у 2027 (6 млн грн в еквіваленті);
  • 10 млн у 2028 році (4 млн грн в еквіваленті).

Можете самі порівняти ці цифри з лімітами єдиного податку для МСБ в Україні. Прибутковий податок для населення поки не чіпають, базова ставка залишається на рівні 13% для доходів до 5 млн рублів на рік.

Витрати на армію і війну у РФ складуть $155-160 млрд у наступному році. Тобто на ці цілі піде кожен третій рубль доходів федерального бюджету.

Загалом, незважаючи на уповільнення російської економіки до майже нульового зростання, модель військових витрат поки не виходить за рамки загальних параметричних даних федеральної бюджетної моделі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції економіка росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Середньомісячні обсяги перевезень нафти з російських портів становили 3,58 млн барелів на день
Експорт російської нафти різко скоротився через санкції США – Bloomberg
5 листопада, 06:18
Супутниковий знімок великого центру зберігання та запуску БПЛА
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
11 листопада, 15:02
Тімченко зустрівся з міністром енергетики США Крісом Райтом та міністром енергетики Литви Зигімантасом Вайчунасом
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
10 листопада, 14:55
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
Україна на Радбезі ООН окреслила червоні лінії для мирної угоди з Росією
21 листопада, 03:54
Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл може відвідати Росію
Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України
24 листопада, 22:12
Росія розпродає золотові резерви через дефіцит ресурсів
Золоті резерви РФ стрімко зменшуються – розвідка
Сьогодні, 10:01
Президент наголосив, що завдяки збільшенню кількості БпЛА Україна перемагає зараз на фронті
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
7 листопада, 16:20
Гренландія може залишитися без інтернету через агресію Росії
Віддалені арктичні острови відчули нову загрозу через агресію Росії
16 листопада, 18:59
Фігуранта справи позбавили права обіймати посади в держорганах
Суд у РФ відправив до колонії однофамільця Зеленського за хабарі
26 листопада, 10:59

Олексій Кущ

Санкції зміцнюють бюджет? Парадокс російської економіки
Санкції зміцнюють бюджет? Парадокс російської економіки
США і Китай у битві за новий шовковий шлях: яку роль грає Україна
США і Китай у битві за новий шовковий шлях: яку роль грає Україна
Цифровий юань проти долара: хто переможе
Цифровий юань проти долара: хто переможе
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
Трамп поспішає. Чи стане Будапешт ключем до миру?
Індія перетнула червону лінію
Індія перетнула червону лінію
США на порозі громадянської війни
США на порозі громадянської війни

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua