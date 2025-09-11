Головна Думки вголос Олексій Кущ
Олексій Кущ Фінансовий експерт

США на порозі громадянської війни

Дональд Трамп і Чарлі Кірк
фото: whitehouse.gov

Трамп полюватиме на демократів

А ось і ще один «постріл у Сараєво».

Тільки він може стати прологом не світової війни, а громадянської.

На мітингу в Юті вбито Чарльза Джеймса Кірка – одного з найважливіших прихильників Трампа, MAGA і, в перспективі, Джея Ді Венса.

Кірк – співзасновник і виконавчий директор студентської організації Turning Point USA (TPUSA).

Це як «комсомол» для MAGA.

Під час виборчої кампанії Трампа Кірк провів колосальний тур університетами США і мобілізував республіканську молодь, адже демократи безроздільно домінували у віковій категорії до 30 років.

2 млрд переглядів в рамках туру «Вам промивають мізки».

Один з найважливіших внесків у перемогу Трампа в 2024 році.

Протистояння глобалістів і сувереністів загострюється. Цього разу - в США.

Кірк Доджен мав стати одним із стовпів майбутньої виборчої кампанії Венса.

Тут варто розуміти, що надія американських сувереністів – це не Трамп.

Трамп – передвісник, таран.

А довгостроковим лідером сувереністів повинен стати саме Венс, якщо він зможе перемогти на виборах після нинішньої каденції Трампа і зайняти Білий Дім в період 2028-2036 років.

Саме в цей період може по-справжньому завершитися перший етап світових системних воєн.

Або розгорітися з новою силою, якщо Венс і республіканці програють.

Загалом, американській «технологічній Спарті» Венса зараз потрібно берегти набагато краще, ніж спадкоємця імператора Австро-Угорської імперії.

За попередньою інформацією, стрілець – активіст демократів.

Але пізніше підозрюваного відпустили, оскільки з'ясувалося, що стріляв не він.

Тому поки що робочих версій у публічній сфері немає.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
