США на порозі громадянської війни
Трамп полюватиме на демократів
А ось і ще один «постріл у Сараєво».
Тільки він може стати прологом не світової війни, а громадянської.
На мітингу в Юті вбито Чарльза Джеймса Кірка – одного з найважливіших прихильників Трампа, MAGA і, в перспективі, Джея Ді Венса.
Кірк – співзасновник і виконавчий директор студентської організації Turning Point USA (TPUSA).
Це як «комсомол» для MAGA.
Під час виборчої кампанії Трампа Кірк провів колосальний тур університетами США і мобілізував республіканську молодь, адже демократи безроздільно домінували у віковій категорії до 30 років.
2 млрд переглядів в рамках туру «Вам промивають мізки».
Один з найважливіших внесків у перемогу Трампа в 2024 році.
Протистояння глобалістів і сувереністів загострюється. Цього разу - в США.
Кірк Доджен мав стати одним із стовпів майбутньої виборчої кампанії Венса.
Тут варто розуміти, що надія американських сувереністів – це не Трамп.
Трамп – передвісник, таран.
А довгостроковим лідером сувереністів повинен стати саме Венс, якщо він зможе перемогти на виборах після нинішньої каденції Трампа і зайняти Білий Дім в період 2028-2036 років.
Саме в цей період може по-справжньому завершитися перший етап світових системних воєн.
Або розгорітися з новою силою, якщо Венс і республіканці програють.
Загалом, американській «технологічній Спарті» Венса зараз потрібно берегти набагато краще, ніж спадкоємця імператора Австро-Угорської імперії.
За попередньою інформацією, стрілець – активіст демократів.
Але пізніше підозрюваного відпустили, оскільки з'ясувалося, що стріляв не він.
Тому поки що робочих версій у публічній сфері немає.
