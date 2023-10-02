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Мінекономіки розповіло, як планує повертати біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінекономіки розповіло, як планує повертати біженців
Потрібно створити умови, щоб люди хотіли жити в Україні
фото з відкритих джерел

«Люди є найціннішим активом країни»

Заступник міністра економіки Олексій Соболєв в інтерв'ю «Укрінформу» розповів, що для повернення біженців планується розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом.

«Люди є найціннішим активом країни, і, безумовно, повернення наших громадян, як і залучення талантів з інших країн, необхідні для стійкого зростання. Для цього потрібно створити умови, щоб люди хотіли жити в Україні й мали змогу розвиватися, будувати кар'єру, виховувати дітей та бути впевненими у майбутньому», – зазначив чиновник.

За його словами, влада планує відновити зруйновані лікарні, забезпечити їх якісним обладнанням та впроваджувати сучасні методи діагностики й лікування.

«Необхідно розвивати програми фізичної та психологічної реабілітації військових, системи переходу їх до цивільного життя», – заявив Соболєв.

Олексій Соболєв нагадав, що в Україні запустили програму «єВідновлення», яка покликана забезпечити людей житлом. Чиновник додав, що влада прагне досягнути стандартів житла рівня країн ЄС.

«У житловій сфері є очевидні проблеми – 80% будинків збудовані ще за радянських часів. І хоча «панельки» далекі від ідеального уявлення про житло, сотні тисяч українців через російські обстріли залишилися зовсім без даху над головою. Зруйновано або пошкоджено майже 8% житлового фонду. Уряд уже запустив програму «єВідновлення» для компенсації громадянам, і ми будемо розвивати й масштабувати цю програму. У фокусі уваги уряду буде імплементація принципів житлової політики ЄС, зокрема принципу доступності житла для громадян. Водночас ми маємо привести стандарти та якість житла до рівня країн ЄС», – розповів заступник міністра.

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Теги: житло біженці Україна Мінекономіки

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