Під час післявоєнного відновлення в Україні можуть з'явитися нові олігархи

Варто отримати посаду у хлібному державному відомстві. Рік «роботи» – і ти вже власник капіталу, який не встигнуть витратити навіть онуки

Україна і досі є тим місцем, де можна створювати величезні статки

Що цікаво. Україна, при всіх негараздах і попри війну, залишається місцем де ще можливі «швидкогроші».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Взагалі, українська економіка, створена внаслідок радянської індустріалізації, нагадує мені щось на кшталт «квартири нелюбимої тітки», яка померла і весь її спадок дістався нащадкам, які особливо не бажали згадувати про цю «спорідненість».

Хоча тітка залишила «племінникам», як виявилось після її смерті, досить цінне майно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хтось виніс коштовності, хтось картину відомого художника, хтось столовий сервіс...

Всі розбагатіли завдяки тітчиному спадку, але саму тітку так ніхто і не полюбив.

Я спостерігаю вже третій перерозподіл капіталу, хоча Маркс думав, що буває лише один, первинний.

Первинний перерозподіл капіталу, тобто відчуження народу від економічних активів відбувся у 90-ті роки минулого століття.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тоді зявились перші олігархи, хоча до цього це були звичайні гопники та душогубці.

Їх стеля у будь-якій країні – це якась корчма у специфічному районі з блатною музикою.

Але вони стали мільярдерами.

Проте у нас відбувся і вторинний перерозподіл капіталу – під час банкопаду у 2014-2015 роках та бігства частини «еліт».

Ви навіть не уявляєте, які «нищєброди» у стоптаному взутті повлізали тоді у «кардіни» та «гучі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щось мені підказує, що і на етапі післявоєнного «відновлення» у нас можуть зявитись нові олігархи.

Україна і досі є тим місцем, де можна створювати величезні статки.

Варто лише отримати посаду у хлібному державному відомстві.

Рік «роботи» – і ти вже власник капіталу, який не встигнуть витратити навіть онуки.

Єдина проблема – «спадок тітки» стає все меншим і меншим....