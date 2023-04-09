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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Під час післявоєнного відновлення в Україні можуть з'явитися нові олігархи

glavcom.ua
Варто отримати посаду у хлібному державному відомстві. Рік «роботи» – і ти вже власник капіталу, який не встигнуть витратити навіть онуки

Україна і досі є тим місцем, де можна створювати величезні статки

Що цікаво. Україна, при всіх негараздах і попри війну, залишається місцем де ще можливі «швидкогроші».

Взагалі, українська економіка, створена внаслідок радянської індустріалізації, нагадує мені щось на кшталт «квартири нелюбимої тітки», яка померла і весь її спадок дістався нащадкам, які особливо не бажали згадувати про цю «спорідненість».

Хоча тітка залишила «племінникам», як виявилось після її смерті, досить цінне майно.

Хтось виніс коштовності, хтось картину відомого художника, хтось столовий сервіс...

Всі розбагатіли завдяки тітчиному спадку, але саму тітку так ніхто і не полюбив.

Я спостерігаю вже третій перерозподіл капіталу, хоча Маркс думав, що буває лише один, первинний.

Первинний перерозподіл капіталу, тобто відчуження народу від економічних активів відбувся у 90-ті роки минулого століття.

Тоді зявились перші олігархи, хоча до цього це були звичайні гопники та душогубці.

Їх стеля у будь-якій країні – це якась корчма у специфічному районі з блатною музикою.

Але вони стали мільярдерами.

Проте у нас відбувся і вторинний перерозподіл капіталу – під час банкопаду у 2014-2015 роках та бігства частини «еліт».

Ви навіть не уявляєте, які «нищєброди» у стоптаному взутті повлізали тоді у «кардіни» та «гучі».

Щось мені підказує, що і на етапі післявоєнного «відновлення» у нас можуть зявитись нові олігархи.

Україна і досі є тим місцем, де можна створювати величезні статки.

Варто лише отримати посаду у хлібному державному відомстві.

Рік «роботи» – і ти вже власник капіталу, який не встигнуть витратити навіть онуки.

Єдина проблема – «спадок тітки» стає все меншим і меншим....

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка олігархи майно

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Олексій Кущ

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