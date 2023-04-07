Україна фактично позбулася олігархів, але можуть з’явитися нові – ЗМІ

Розкрадання грошей, які виділятимуться на післявоєнну відбудову, може стати серйозною загрозою для України

Міжнародний валютний фонд назвав відновлення в Україні олігархічних інтересів одним із ризиків для реформ та майбутньої підтримки донорів

Через російське повномасштабне вторгнення українські олігархи втратили активи та політичний вплив і фактично перестали бути олігархами. Проте Україні загрожує поява нових можновладців. Про це пише Bloomberg.

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Як ідеться в матеріалі видання, у грудневому звіті Міжнародний валютний фонд назвав відновлення в Україні олігархічних інтересів одним із ризиків для реформ та майбутньої підтримки донорів.

Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла Bloomberg, що розкрадання грошей, які виділятимуться на так званий «план Маршалла», може стати серйозною загрозою для України. На її думку, донори не бояться старих олігархів, натомість їх лякають нові.

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Із посиланням на неназваного європейського дипломата агентство пише, що країни G7 чинять тиск на українську владу з вимогою відновити реформи та боротьбу з корупцією.

«Україна досі має проблеми з очищенням судової та податкової систем, а також із діджиталізацією державних процесів, яка має на меті забезпечити прозорість. Через це майбутнє України знову може зіпсувати корупція», – йдеться в матеріалі.

Як зауважує Bloomberg, Україна стає дедалі більш централізованою та мілітаризованою державою, а президент Володимир Зеленський веде політику, яка може завадити післявоєнній лібералізації.

«Уряд фактично взяв під повний контроль великі держкомпанії, зокрема «Укрнафту» та «Укртатнафту», які раніше були у сфері інтересів Ігоря Коломойського», – відзначає видання.

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Формування нового олігархічного класу може негативно вплинути на майбутнє України, оскільки гальмуватиме надходження закордонних інвестицій та демонополізацію ринку, підсумовує агентство.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд дозволив розпочати заочне розслідування щодо олігарха Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

До слова, у середині березня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало нові контракти з каналами олігархів на суму 223 млн грн.

Раніше ми писали, скільки заробив олігарх Юрушев на великій пресконференції президента Володимира Зеленського.