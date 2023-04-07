Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна фактично позбулася олігархів, але можуть з’явитися нові – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна фактично позбулася олігархів, але можуть з’явитися нові – ЗМІ
Розкрадання грошей, які виділятимуться на післявоєнну відбудову, може стати серйозною загрозою для України
фото: Pexels

Міжнародний валютний фонд назвав відновлення в Україні олігархічних інтересів одним із ризиків для реформ та майбутньої підтримки донорів

Через російське повномасштабне вторгнення українські олігархи втратили активи та політичний вплив і фактично перестали бути олігархами. Проте Україні загрожує поява нових можновладців. Про це пише Bloomberg.

Як ідеться в матеріалі видання, у грудневому звіті Міжнародний валютний фонд назвав відновлення в Україні олігархічних інтересів одним із ризиків для реформ та майбутньої підтримки донорів.

Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарева розповіла Bloomberg, що розкрадання грошей, які виділятимуться на так званий «план Маршалла», може стати серйозною загрозою для України. На її думку, донори не бояться старих олігархів, натомість їх лякають нові.

Із посиланням на неназваного європейського дипломата агентство пише, що країни G7 чинять тиск на українську владу з вимогою відновити реформи та боротьбу з корупцією.

«Україна досі має проблеми з очищенням судової та податкової систем, а також із діджиталізацією державних процесів, яка має на меті забезпечити прозорість. Через це майбутнє України знову може зіпсувати корупція», – йдеться в матеріалі.

Як зауважує Bloomberg, Україна стає дедалі більш централізованою та мілітаризованою державою, а президент Володимир Зеленський веде політику, яка може завадити післявоєнній лібералізації.

«Уряд фактично взяв під повний контроль великі держкомпанії, зокрема «Укрнафту» та «Укртатнафту», які раніше були у сфері інтересів Ігоря Коломойського», – відзначає видання.

Формування нового олігархічного класу може негативно вплинути на майбутнє України, оскільки гальмуватиме надходження закордонних інвестицій та демонополізацію ринку, підсумовує агентство.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд дозволив розпочати заочне розслідування щодо олігарха Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

До слова, у середині березня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало нові контракти з каналами олігархів на суму 223 млн грн.

Раніше ми писали, скільки заробив олігарх Юрушев на великій пресконференції президента Володимира Зеленського.

Читайте також:

«Говорит и показывает Киев». Хто заробляє на російськомовному державному каналі FreeДом
Кіт і сметана. Як фірма, близька до заступника Єрмака, заробила під час війни 170 млн
Улюблений олігарх президента Зеленського. І це не Коломойський

Теги: корупція Україна олігархи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
24 березня, 15:22
США готові передати 70-тонні бойові машини в зону бойових дій до осені
США зробили заяву щодо навчання українських воїнів на танках Abrams
5 квiтня, 08:13
Усі члени Альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватися всерйоз, поки в Україні триває війна
Три держави проти «дорожньої карти» вступу України в НАТО – Financial Times
Вчора, 21:52

Події в Україні

Окупанти 111 разів вдарили по Запоріжжю. Влада заявила про вагомий привід для прийняття рішення
Окупанти 111 разів вдарили по Запоріжжю. Влада заявила про вагомий привід для прийняття рішення
Чому РФ не відправляє на війну жителів Москви та Санкт-Петербурга: роз’яснення Данілова
Чому РФ не відправляє на війну жителів Москви та Санкт-Петербурга: роз’яснення Данілова
Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото)
Окупанти накрили вогнем Очаків, є поранені (фото)
Україна фактично позбулася олігархів, але можуть з’явитися нові – ЗМІ
Україна фактично позбулася олігархів, але можуть з’явитися нові – ЗМІ
«Бавовна» під Сімферополем та суд над українським морпіхом: головне за ніч
«Бавовна» під Сімферополем та суд над українським морпіхом: головне за ніч
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
48K
Для чого митрополиту Павлу Mercedes? Парафіянка УПЦ МП дала відповідь (відео)
21K
Ніч чудес для митрополитів Онуфрія та Павла
19K
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
11K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Збиття ворожого «Алігатора» на сході: стало відомо про долю екіпажу

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту