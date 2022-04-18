Кремль намагається заткнути рота екіпажу «Москви»

Особлива увага до родичів загиблих моряків

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В Севастополе командование ЧФ и вышестоящее начальство проводят разъяснительные беседы с членами экипажа крейсера «Москва» и – особенно – их родственниками.

Родственникам поясняют, что компенсации семьям погибших, пропавших без вести и раненым напрямую зависят от их молчания. Также напоминают, что ипотеки сами себя не заплатят, что служебные квартиры нужны многим. И что не обязательно всем родственникам тех, кто уже неинтересен флоту, жить в Крыму, Сызрань и Тамбов – прекрасные города.

Красной нитью проходит сигнал, что выжившие члены экипажа, в первую очередь – комсостав, теперь глобально считаются лузерами. Ибо угробить такой корабль – это особый талант. Им прямо говорят, что степень уничижения и дальнейшая карьера (если это можно назвать карьерой) зависят от коллективного (!) благоразумия и лояльности. Т.е., один открыл рот – все пострадали.

Отдана команда организовать усиленное наблюдение за выжившими на фоне роста суицидальных настроений.

В целом моральный климат во флотской среде – ниже плинтуса. Все видят и обсуждают скотское отношение к экипажу. Понадобится время, чтобы привести всех в чувство.

Командование ЧФ докладывает вышестоящему начальству, что необходима пауза на восстановление. Ибо высокий риск рукотворных поломок кораблей из-за нежелания моряков подвергать себя риску в ходе путинской авантюры.

Командование ЮВО предлагает командованию ЧФ заткнуться и работать с людьми. От быстрой расправы командование ЧФ пока спасает нежелание ещё больше усиливать негатив.

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Джерело: блог Олексія Копитько

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