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    Думки вголос

    Кремль намагається заткнути рота екіпажу «Москви»

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

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    Гордість російського флоту пішла на дно - Кремль намагається заткнути рота екіпажу «Москви»
    Гордість російського флоту пішла на дно
    фото з відкритих джерел

    Особлива увага до родичів загиблих моряків

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    В Севастополе командование ЧФ и вышестоящее начальство проводят разъяснительные беседы с членами экипажа крейсера «Москва» и – особенно – их родственниками.

    Родственникам поясняют, что компенсации семьям погибших, пропавших без вести и раненым напрямую зависят от их молчания. Также напоминают, что ипотеки сами себя не заплатят, что служебные квартиры нужны многим. И что не обязательно всем родственникам тех, кто уже неинтересен флоту, жить в Крыму, Сызрань и Тамбов – прекрасные города.

    Красной нитью проходит сигнал, что выжившие члены экипажа, в первую очередь – комсостав, теперь глобально считаются лузерами. Ибо угробить такой корабль – это особый талант. Им прямо говорят, что степень уничижения и дальнейшая карьера (если это можно назвать карьерой) зависят от коллективного (!) благоразумия и лояльности. Т.е., один открыл рот – все пострадали.

    Отдана команда организовать усиленное наблюдение за выжившими на фоне роста суицидальных настроений.

    В целом моральный климат во флотской среде – ниже плинтуса. Все видят и обсуждают скотское отношение к экипажу. Понадобится время, чтобы привести всех в чувство.

    Командование ЧФ докладывает вышестоящему начальству, что необходима пауза на восстановление. Ибо высокий риск рукотворных поломок кораблей из-за нежелания моряков подвергать себя риску в ходе путинской авантюры.

    Командование ЮВО предлагает командованию ЧФ заткнуться и работать с людьми. От быстрой расправы командование ЧФ пока спасает нежелание ещё больше усиливать негатив.

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    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти війна корабель Україна окупація флот море #stoprussia
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    Кремль намагається заткнути рота екіпажу «Москви»