Матір матроса, який вижив на «Москві», розповіла про втрати на крейсері

Багато загиблих, поранені з відірваними кінцівками: розповідь матроса з потопленого рашистського судна

Солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло приблизно 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.

Незважаючи на те, що міноборони РФ та російські ЗМІ замовчують кількість загиблих на крейсері «Москва», росіяни у соцмережах масово скаржаться, що їхні родичі, які проходили службу на кораблі, вважаються зниклими безвісти.

Так, матір матроса-строковика Чорноморського флоту РФ розповіла журналістам, як вдалося вижити її сину після затоплення крейсера «Москва». Про це пише Novaya Gazeta Europe.

«Син сказав, що крейсер був підбитий із суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили ракетами «Нептун», – розповіла жінка.

За її словами, на кораблі загинуло приблизно 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.

«Поранені переважно з відірваними кінцівками», – уточнює матір російського солдата.

Жінка розповіла, що коли син вперше зателефонував після затоплення «Москви», то був нажаханий.

«Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це настільки страшно», – переказує слова окупанта його мати.

Жінка визнає, що російські ЗМІ не кажуть усіх подробиць щодо цієї події, тому що міністерство оборони РФ «не хоче визнавати поразку з боку України».

Користувачі соцмережі «ВКонтакте» розповідають ро своїх родичів, яким не вдалося вижити на крейсері «Москва». Як пише Meduza, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець 17 квітня повідомив, що його син Єгор проходив строкову службу на крейсері «Москва». Шкребець уточнив, що після загибелі корабля його сина, за словами офіцерів, внесли до списків зниклих безвісти.

«Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера «Москва», серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Зник безвісти у відкритому морі?!

Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера та його заступник перестали виходити на зв'язок. Я спитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?», – пише батько окупанта.

Дмитро Шкребець попросив читачів поширити його звернення, «щоб покидьки не зам'яли цю страшну трагедію», і заявив, що має намір присвятити все життя тому, «щоб правда перемогла в цій історії».

Зазначимо, що раніше Дмитро Шкребець писав у соцмережах, що такої країни, як Україна «не повинно бути».

17 квітня «Агентство» виявило ще одну публікацію в соцмережах про зникнення військовослужбовця внаслідок знищення «Москви». 47-річна жителька Санкт-Петербурга Уляна Тарасова пише про те, що її син Марк Тарасов, «зник безвісти на крейсері «Москва».

«Агентство» знайшло дівчину, яка стоїть поряд із Марком на фото у соцмережах. Вона підтвердила, що 15 грудня юнак вирушив проходити термінову службу в лавах збройних сил РФ.

Напередодні журналісти дізналися про першого загиблого моряка з крейсера «Москва».

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера, – Геращенко.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

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