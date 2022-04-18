  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей

    У фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей
    фото з відкритих джерел

    До семи тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації

    Російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.

    «Депортація і фільтрація. За оновленими даними на сьогодні окупанти утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта не менше 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації. Також іще п’ять-сім тисяч осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації», – написав Андрющенко.

    З понеділка, 18 квітня, у Маріуполі російські загарбники остаточно закриють місто на в’їзд та виїзд для всіх та заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишились у місті.

    Нагадаємо, українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей