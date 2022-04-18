У фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей

До семи тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації

Російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.

«Депортація і фільтрація. За оновленими даними на сьогодні окупанти утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта не менше 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації. Також іще п’ять-сім тисяч осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації», – написав Андрющенко.

З понеділка, 18 квітня, у Маріуполі російські загарбники остаточно закриють місто на в’їзд та виїзд для всіх та заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишились у місті.

Нагадаємо, українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.

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