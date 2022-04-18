У фільтраційних таборах під Маріуполем рашисти тримають понад 20 тис. людей
До семи тис. осіб перебувають у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації
Російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.
«Депортація і фільтрація. За оновленими даними на сьогодні окупанти утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта не менше 20 тисяч осіб, перешкоджаючи можливості евакуюватись через навмисне затягування та сповільнення процедури фільтрації. Також іще п’ять-сім тисяч осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безимяноє на стадії підготовки до депортації», – написав Андрющенко.
З понеділка, 18 квітня, у Маріуполі російські загарбники остаточно закриють місто на в’їзд та виїзд для всіх та заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишились у місті.
Нагадаємо, українські захисники блокованого ворогом Маріуполя відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала російська сторона.
- Маленька Аліса з Маріуполя просить про евакуацію: відео, яке розбиває серце
- Злочини окупантів. Українка розповіла, як під час евакуації вбили її сина (відео)
- Міністри оборони України та Туреччини обговорили евакуацію Маріуполя
- Окупанти зобов'язали жителів Маріуполя оформити перепустки для пересування містом
- У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір