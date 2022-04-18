Як Росія приховує свої втрати
Російська армія гине, але офіційне це не визнається
Мовою оригіналу
Несколько иллюстраций того, как Россия прячет свои потери.
Во-первых
В Татарстане всю первую неделю апреля разные СМИ делали развёрнутые материалы об уничтоженном 13 марта танкисте Алмазе Батанове. Газеты, сайты, телеканалы посетили семью его отца, взяли несколько интервью, отец рассказал о грамотах и отличиях по службе, родственники получили от местной власти медали в честь юбилея посёлка и т.д. В общем, транслируют сигнал «геройски погиб очень позитивный юноша». Правда, не слишком поясняют, ради чего он погиб. «Исполнял долг». Точка.
Для нас интересно следующее. Местом службы лейтенанта Батанова была 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада из состава 36 общевойсковой армии Восточного военного округа. Базируется в Улан-Удэ. По данным нашего ГУР, военные из этой бригады находились в Буче и могут быть причастны к злодеяниям. На данный момент Бурятия занимает второе место по числу публично признанных потерь (76). Но, как видим, военнослужащих 5-й танковой бригады хоронят и в других регионах.
Как отмечено в СМИ, люди из военкомата, доставившие тело Батанова, «рассказали семье, что всю роту уничтожил турецкий беспилотник». Танковая рота – это 10 танков. Наверняка там дело было не только в беспилотнике.
Совокупность разных сообщений указывает, что целый ряд подразделений, которые находились в Бурятии и Забайкалье, разгромлены. И танкисты, и десант, и артиллеристы. Т.е., сухопутные силы на Дальнем востоке изрядно потрёпаны. Если они будут участвовать в отвлекающих ударах на Харьков или непосредственно в атаке на Донбассе, Россия останется с минимальной защитой в регионе, где и так всё плохо с балансом сил. Уверен, что в Китае скрупулёзно подсчитывают свежие могилы в целевых регионах, а также оценивают состояние воинских частей.
Во-вторых
Кстати, о могилах. Ростовский сайт «Городской репортёр» 14 апреля сообщил, что «на Аллее Героев Северного кладбища появились 11 могил военных». Как отмечает издание, это место зарезервировано для похорон с особыми почестями. Однако, «правительство Ростова не размещало сообщений о похоронах военнослужащих, участвовавших в спецоперации».
Ранее я уже публиковал статистику в разрезе городов. В Ростове мы зафиксировали 5 убитых, но речь идёт не об этих могилах. Это другие захоронения. Сколько подобных захоронений в одном Ростове – мы не знаем. Это укладывается в гипотезу о том, что российские власти пытаются скрыть истинный масштаб происходящего на войне от жителей больших городов. Кстати, я давно обратил внимание, что в сюжетах на тему «специальной военной операции» ростовская публика высказывается сдержаннее, чем московская или уральская. Ростов выполнял роль базы российских силовиков в период чеченских войн и последующего замирения. В Ростове видели и трупы, и раненых, и другие измерения войны, которые обошли стороной другие регионы. Точно также Ростов находится в тылу оккупированных Россией ОРДЛО. Там знают больше и на войну не рвутся. Мобилизация там будет сорвана.
В-третьих
Напоследок сюжет, из параллельного мира. Неделю назад крымский выпуск «Комсомольской правды» начал сериал публикаций о страшном злодеянии. В поселке Солнечная долина (район Судака) полиция возбудила уголовное дело против 60-летней пенсионерки. Которая учинила бесчеловечный акт вандализма – выколола глаза на фотографии уничтоженного под Мариуполем оккупанта из 810-й бригады морской пехоты (основная база – Севастополь).
Теперь ей грозит 5 лет тюрьмы.
Сначала сообщили о вопиющем факте, указав, что женщина осквернила могилу умышленно и созналась в этом
Затем появилась статья с опросом окружения. Пенсионерку сразу охарактеризовали как замкнутую, себе на уме, и пришли к выводу, что атаковать фотографию она могла по причине проукраинского национализма. Ибо её отец открыто не принял «референдум» 2014 года. Да и саму женщину подозревают к лояльности Украине.
Затем появилось интервью с родителями 21-летнего Валентина Исайчева, фотография которого пострадала. Структура материала в деталях совпадает подачей геройской кончины Алмаза Батанова из п.1. Когда читаешь материалы из 50 разных регионов и видишь совпадающую до конкретных фраз канву, это чёткое свидетельство директивы, как освещать потери.
Т.е., формально журналисты работу выполнили. Нюанс в том, что они подсветили могилу уничтоженного морпеха до того, как о ней появились официальные сведения. Её не было в сводках, и она могла остаться за кадром.
Сколько таких могил из 810-й бригады – неизвестно
Только в Севастополе публично похоронили более 20 человек. Слухи, которые я пока не могу подтвердить – в Севастополе из этой бригады похоронены порядка 100 человек.
И последний нюанс. Валентин Исайчев родился в Крыму, в июле 2020 года был призван на срочную службу (что является военным преступлением, ибо территория оккупирована), а через 6 месяцев подписал контракт. В момент оккупации Крыма ему было 13 лет…
Джерело: блог Олексія Копитько