Путін вже програв: США блискуче зробили свою роботу

Байден не поступився очільнику Кремля і притис його до стіни

Росія – агресор, та лише політичний самогубець буде стверджувати протилежне

Ще місяць такої «війни» і російський фондовий ринок припинить своє існування.

І рекордні ціни на нафту та газ не допоможуть.

Російський рубль продовжує стрімке падіння, що б’є по всіх росіянах без виключення.

Москва відчайдушно збирає голоси на свою підтримку серед європейських політиків, благаючи бодай саботувати дії Байдена, але й тут є суттєві проблеми: незалежні медіа послідовно формують громадську думку, що Росія – неадекватний сусід Європи і брутальний ворог. Це враження лише посилюється від платіжок за газ і електроенергію, яку європейці платять Москві, щоб вона їм погрожувала зброєю.

Сила демократії на Заході в тому, що якщо виборець не хоче воювати – дуже важко його переконати йти на війну. Але коли виборець вважає, що Росія – агресор, то лише політичний самогубець буде стверджувати протилежне

США блискуче зробили домашню роботу і обіграли Росію на їхньому ж полі: ставки зараз максимальні, для західної еліти питання хто ворог більше не є незрозумілим. Навіть «миролюбному» німецькому та французькому урядам доведеться це визнати незабаром.

Ще місяць такої «війни» і Україна отримає план дій щодо членства в НАТО і розширену фінансову підтримку з боку ЄС з подальшим запрошенням до членства.

Путін вже програв.

Якщо він почне повномасштабний наступ – після першої ж поразки, яка неодмінно буде, «царя» розстріляють в лісі під Москвою свої ж

Не почне і відступить – його ті ж самі «свої» тихо отруять в Кремлі і скажуть, що помер від коронавірусу.

В будь-якому випадку, Росія продовжує свій шлях розпаду.

І ось до цього ми повинні бути готові.

Вистояти і перемогти.

Ми точно це зможемо, бо ми породили Російську імперію – ми її і поховаємо. Спільно з західними союзниками, які вперше за багато століть боряться з нами за незалежну Україну.

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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