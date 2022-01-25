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    В Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео)

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    До Міжнародного аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ - В Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео)
    До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибула нова партія технічної допомоги від США для ЗСУ
    фото: Ганна Муляр / Facebook

    Заступниця міністра оборони подякувала американським партнерам за підтримку та практичну допомогу

    До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у вівторок по обіді прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України. Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

    «Чергова доставка міжнародної технічної допомоги США для ЗСУ вже в Україні. Партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в Міжнародному аеропорту «Бориспіль». У пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення. Зміцнюємо обороноздатність!», – заявила Маляр.

    Також вона подякувала американським партнерам за підтримку та практичну допомогу.

    «Разом ми сильніші, а світ – безпечніший!», – додала заступниця міністра.

    Як повідомлялося, 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

    А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

    Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

    Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

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    Теги: США ЗСУ зброя Аеропорт Бориспіль Міноборони літак Україна боєприпаси озброєння
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    В Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео)