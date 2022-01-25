Як без нервів скласти «тривожну валізку»

Поради на випадок наближення бойових дій до Вашого населеного пункту

Не нагнітаючи паніку, бо думаю, що не знадобиться, пишу обіцяний пост про вміст «тривожної валізки» для цивільних. Насправді, на цю тему вже писано-переписано, і сказано все, окрім головного: універсальних порад щодо вмісту валізки, які підходять усім, не існує в принципі.

Основна моя претензія до порад на цю тему: якщо приблизно порахувати вагу того, що має лежати у валізці, дуже часто з’ясується, що це кілограмів 20-25. Тобто, варіант для тренованого чоловіка (який невідомо чому досі цивільний). А якщо це пенсіонерка? Або жінка, що має нести на руках дитину? Або людина зі слабким здоров’ям? Що тоді?

Отже, починаємо з кінця. Вже спаковану «валізку» (найкраще, щоб це був легкий рюкзак) треба завдати собі на спину і погуляти з нею десь хоча б годинку. Якщо це проблемно – це не ваша валізка. Або ваша, але 20 років тому.

Що ж тоді класти, а від чого можна відмовитись?

Вміст «тривожної валізки» залежить від того, хто ви (ваш вік, стан здоров’я, фізична підготовка, вміння і навички), і які у вас плани

Якщо в разі наближення бойових дій до Вашого населеного пункту Ви плануєте виїхати – найкраще зробити це тоді, коли дороги ще не забиті біженцями і працює громадський транспорт. Тоді, як влучно висловився один знайомий, переселенець з ОРДЛО, це просто як збори у звичайну подорож, у яку можна взяти досить багато багажу – практично все, що потрібно на перший час. З єдиною відмінністю: Ви не залишаєте вдома речі, з якими не згодні попрощатися назавжди.

Якщо ж Ви втікаєте «в нікуди» від смертельної небезпеки – багаж має бути суворо обмеженим за вагою. До речі, дієва порада для будь-яких спроб виїхати і взагалі для пересування в неспокійний час: перевірте вміст всіх Ваших електронних пристроїв (смартфон, планшет, фотоапарати, флешки тощо), щоб у них не було нічого такого, що може не сподобатись будь-якій зі сторін конфлікту. Якщо вас затримають і схочуть перевірити, можуть з вашого смартфона зайти на вашу сторінку у соцмережах – подумайте про це.

Якщо Ви прийняли тверде рішення, що б не сталося, залишатись удома, тоді Вам потрібна лише невелика сумка, яку Ви в разі потреби візьмете з собою в укриття. Решта потрібних для життя й виживання речей зберігатимуться вдома.

Отже, трохи практичних порад щодо організації «валізки» – для людини, яка:

самотужки вибирається з небезпечного місця туди, куди можна дістатися за добу-дві-три;

яку вивозять представники влади або волонтери – наприклад, до якогось тимчасового табору для біженців.

Одяг і всі речі мають бути тільки цивільними, це, здається, вже знають усі. Ніяких камуфляжних кольорів і військових наплечників, щоб Вас не сплутали з комбатантами. Увага! Якщо Ви літня жінка – Вас це стосується теж. Одяг і особливо взуття – не нові, зручні й міцні, бажано темних кольорів.

Ділимо наш багаж на три частини.

1) Те, що не можна втратити за будь-яку ціну – на себе

Тільки не в кишеню верхнього одягу, який Ви можете повісити десь і Вам там кишені почистять, чи просто в сутолоці не знайдете свій одяг. Десь ближче до тіла, але так, щоб можна було дістати. Це основні документи – паспорт, водійські права, право на власність тощо, захищені від намокання; гроші і банківські картки; ліки від хронічних хвороб, які Ви приймаєте постійно. Плюс у кишеню верхнього одягу дрібні речі на кшталт ліхтарика й запальнички – щоб не шукати довго. У внутрішню кишеню – засіб зв’язку. Також взимку на собі бажано мати підпопник – каремат-сидушку на резинці.

Якщо Ви легка здобич для грабіжників – є розумна порада тримати десь зверху гаманець з невеликою сумою грошей, щоб віддати їх озброєному бандиту чи наркоману, який за допомогою ножа збиратиме собі на дозу. Щоб цього не сталося – намагайтеся пересуватися в групі надійних людей.

2) У, власне, валізку-рюкзак, найперша вимога до якого МІНІМАЛЬНА ВАГА – кладемо потрібні речі, які в разі загрози життю чи здоров’ю можна викинути разом з рюкзаком

Це можуть бути:

Ліки (жарознижувальне, протизастудне, знеболювальне, протизапальне, кровоспинне, антидіарейне, ліки від серцевого нападу, плюс запас медикаментів від «особистих» хронічних хвороб). Бинти – це добре, але вони займають місце, плюс значно частіше, ніж серйозні поранення, у складних умовах трапляються дрібні й середні порізи і розтерті ноги. Тому бажано мати достатню кількість пластирів – звичайних, маленьких, і парочку хірургічних пластирів.

Ксерокопії документів – у файлах, заклеєних скотчем – від вологи;

Запасний мобільник (бажано не смартфон, а стара й надійна «дзвонилка»), зарядки для всієї електроніки, яку ви маєте;

Мультитул (якщо є і неважкий) або просто маленький складаний ножик;

запасний ліхтарик+батарейки, пара запальничок, сірники;

заряджений пауербанк, краще два, один такий, що заряджається від сонця;

маленький перехідник зі старої радянської розетки на «євро» і навпаки;

трійник (краще подовжувач, але він важить і займає місце);

олівець, ручка, маленький блокнотик;

паперова карта (якщо кудись самостійно їдете чи йдете);

маленький компактний радіоприймач (один на групу);

гігієнічні засоби, найперше – вологі серветки. Вони корисніші за мило, бо може не бути води. Принагідно порада щодо туалетного паперу: великий рулон займає багато місця і його ніколи не буде під рукою, тому простіше мати два-три незакінчені маленькі рулони в кишенях штанів;

невеличку металеву посудину, у якій можна приготувати собі їжу, якщо буде на чому, і поїсти з неї, плюс ложку;

зміна білизни, теплі шкарпетки і теплий одяг (бажано флісовий, він легкий)

хімічні грілки для ніг;

дешевий поліетіленовий дощовик.

продукти харчування – в мінімальній кількості, з розрахунку максимум на пару діб. Це різна «Мівіна», сухофрукти і все таке інше. Ніяких консервів, ніякого хліба, ніяких сухарів – все це вага і місце.

Щодо води вирішуйте самі. Мені завжди простіше було добу не пити (особливо взимку), ніж тягти на собі бодай літр. Але організми в людей різні. В будь-якому разі, пластикову пляшку для води слід мати з собою завжди.

І, звичайно ж, мінімум особистих речей/харчів для дитини чи тварини, якщо вони у Вас є і їдуть з Вами.

Речі розміщуємо логічно – щоб максимально пришвидшити і полегшити використання. Теплий одяг – зверху. Блокнот з ручкою, хімічні грілки, зарядку на телефон – у зовнішнє маленьке відділення рюкзака, тощо.

Далі повертаємось до початку – гуляємо із зібраним рюкзаком. Якщо вийшов саме для Вас заважкий – викидаємо на свій страх і ризик те, що найважче.

3) Якщо у Вас є власний автотранспорт, або Вас вивозять автівкою чи бусом

Тоді ви можете взяти з собою більше речей – але є можливість втратити їх разом з транспортом. Найперші серед них спальник і каремат. Хоча це теж як сказати: ночувати без спальника взимку в неопалюваному приміщенні і не захворіти – я особисто не змогла б. Тому, якщо є сили це все тягати, спальник і каремат дуже бажано приторочити до рюкзака. Але такі сили є не в усіх.

Вислів «у мене тривожна валізка вже зібрана» не обов’язково повинен сприйматися буквально – що прям так і стоїть зібрана в коридорі. Адже зовсім не факт, що вона взагалі знадобиться, а багато речей, призначених для валізки, часто використовуються, і їх незручно тримати спакованими. Тому, якщо Ви вирішили, що тривожна валізка Вам потрібна, почніть зі складання списку Ваших особистих речей, які до неї увійдуть, для зручності розділивши їх на підпункти, наприклад: «Документи», «Одяг», «Гігієна», «Медицина». Якщо чогось важливого не маєте – докупіть. Якщо такий список є під рукою, а речі є вдома – фізично спакувати валізку можна максимум за годину. Час на це буде в усіх.

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Джерело: блог Олени Білозерської

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