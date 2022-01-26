Російські мільярдери втратили $27,9 млрд через ескалацію Путіна щодо України

Основна частка втрат сталася 13 січня, коли стало відомо про проблеми на переговорах Росії з НАТО

Падіння фондових індексів на тлі геополітичних ризиків та ситуації навколо України позначилося на статках найбагатших російських бізнесменів, повідомляє Forbes.

Журнал посилається на рейтинг Forbes Real-Time, який відстежує статки мільярдерів у реальному часі. За його даними, з кінця грудня 2021 року сукупний статок 104 росіян, які входять до рейтингу, знизився на $27,9 млрд.

За точку відліку журнал узяв 20 грудня минулого року, автори фіксували на цей день курси валют та котирування акцій. За підрахунками Forbes, з того часу статки скоротилися у 76 російських мільярдерів.

У першій десятці опинилися:

основний власник «Новатека» та «Сібура» Леонід Міхельсон - мінус $2,1 млрд за місяць; загальні статки – $25,5 млрд;

член ради директорів «Новатека» та «Сібура» Геннадій Тимченко – мінус $1,9; загальні статки – $22,8 млрд;

член Ради Федерації Сулейман Керімов, сім'я якого контролює «Полюс» – мінус $1,8 млрд, загальні статки - $13,1 млрд;

основний власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов – мінус $1,7 млрд, загальні статки - $24,5 млрд;

засновник виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов – мінус $1,6 млрд, загальні статки – $1,9 млрд;

власник СУЕК та «Єврохіма» Андрій Мельниченко – мінус $1,5 млрд, загальні статки – $23,9 млрд;

засновник TCS Group Олег Тіньков – мінус $1,43 млрд, загальні статки – $5,4 млрд;

голова ММК Віктор Рашніков - мінус $1,3 млрд, загальні статки – $11,3 млрд;

співвласник LetterOne та «Альфа Груп» Михайло Фрідман – мінус $1,12 млрд, загальні статки – $13,9 млрд;

голова та основний власник «Норільського Нікелю» Володимир Потанін – мінус $1,1 млрд, загальні статки – $25,5 млрд.

У відносному вираженні більше за інших статки скоротилися у Свердлова (акції Arrival за місяць впали на 46%), засновника «Яндекса» Аркадія Воложа (на 26%) та Тінькова (на 21%). При цьому, зазначає Forbes, падіння стану Свердлова не пов'язане з геополітичними ризиками: акції Arrival падають через уповільнення темпів зростання продажів та недооцінку вимог до капіталу.

18 січня російський фондовий ринок пережив найсерйозніший обвал із березня 2020 року, втративши всі зростання минулого року – понад 15%. За підсумками основної сесії індекс Мосбіржі впав на 6,5%, досягнувши 3328,94 пунктів, а індекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пунктів. Мінімальне значення основного для російського фондового ринку індексу Мосбіржі становило 3297,12 пункту. Наступного дня тенденція продовжилася.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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