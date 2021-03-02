Для чого Путіну потрібні пожиттєві гарантії

Якщо ситуація зміниться і в Кремль в'їдуть якісь протилежні товариші, то всі гарантії будуть скасовані в той же день

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А вы еще говорите, зачем нужны пожизненные гарантии президенту. А вот затем! Всяко в жизни бывает. Большая власть – это большие соблазны. Саркози этим соблазнам, судя по решению суда, поддался. И важно даже не то, сколько он реально проведет в тюрьме — приговор не самый жестокий. Важно, что это возможно в принципе! Что пост президента – это не просто гуляй, рванина, огромные полномочия и власть с ядерной кнопкой под рукой, а ответственность, которая однажды наступит, если ты вел себя плохо и заигрался в царя. Вопрос, ставший мемом «хотите как во Франции?» в этом смысле имеет четкий ответ: «Конечно, не хотим!».

Французские президенты вообще всегда жили как под колпаком, почти про каждого ходили какие-то сплетни, истории про женщин и прочие виды наслаждений. Так что кого-то из них однажды должны были посадить. У нас традиция другая. У нас прессу интересует, почему Путин до сих пор не генерал и откуда у него столько сил круглосуточно работать на благо страны. У нас ни одно дело, касающееся президента, не просто не дойдет до приговора – в суде скорее окажется тот, кто посмеет против президента что-то вякнуть.

Я вообще не могу представить себе судью в Российской Федерации, который взялся бы на полном серьезе влезать не только в президентские дела, но и в дела любого хоть немного близкого к президенту человека. Если только не получит специальную команду. У нас само общество не готово задавать вопросы и на чем-то настаивать. Ну, посмотрели фильм про апарт-отель в Геленджике сто сиксилиардов человек – и что? Посплетничали, повозмущались или вовсе сказали, что все это враки – и никаких последствий у этого и всех прочих расследований не будет. А вот гарантии у нашего президента уже имеются. Эти сани ему приготовили летом, и эту телегу снарядили зимой. Однако всякая медаль имеет как минимум другую сторону. Вот Саркози наломал каких-то французских дров, получил грустный приговор и теперь должен немного отдохнуть в тюрьме, которая во Франции гораздо больше похожа на санаторий, чем наша. Но это не конец света. А вот у нас даже твердые гарантии ничего не гарантируют. Они действуют только до тех пор, пока у власти находится либо сам гарант, либо его команда. Но если ситуация крутанется резче и в Кремль на конях въедут какие-то противоположные товарищи, то все гарантии будут отменены в тот же день. Потому и живем мы при несменяемой десятилетиями власти. Она сама себе является лучшей гарантией, не доверяя никому.

Джерело: Эхо Москвы

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