Михайло Горбачов відсвяткує свій день народження в Zoom

Горбачов розвалив СРСР, але прожив довше ніж будь-який з його попередників

Сьогодні, 2 березня, колишньому президенту СРСР Михайлу Горбачову виповнюється 90 років. Ювіляр відсвяткує свій день народження в Zoom. Він має намір провести цей день зі своїми близькими, друзями і соратниками.

Останній радянський лідер встановив рекорд тривалості життя серед усіх очільників СРСР.

Так, Володимир Ленін прожив 53 роки, до 74 років дожив диктатор Йосип Сталін.

Голова Ради міністрів СРСР Георгій Маленков помер на 87-му році життя, перший секретар Центрального комітету ЦК КПРС Микита Хрущов – у 77 років.

Наступний генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв помер на 76-му році життя. Юрій Андропов, що прийшов після нього, помер у 69 років.

Менше ніж Горбачов прожив і генеральний секретар ЦК КПРС Костянтин Черненко – 73 роки.

Глава тимчасового уряду Олександр Керенський прожив 89 років, а перший президент Росії Борис Єльцин помер у віці 76 років.

Горбачов очолював СРСР з 1985 року. 15 березня 1990 року на позачерговому третьому з'їзді народних депутатів СРСР Михайло Горбачов був обраний президентом СРСР – першим і останнім в історії Радянського Союзу. СРСР розпався в 1991 році.

Як повідомлялося, Горбачов розкритикував США, які оголосили себе переможцями в холодній війні.

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