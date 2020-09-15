Для Путіна у Білорусі не залишилося хороших варіантів

Лукашенко для Путіна «сучий син, але це наш сучий син»

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Лукашенко приехал к Путину потому, что ехать ему больше некуда. Его нигде не ждут, а некоторые страны – причем, важные страны – просто не признают его президентом Белоруссии. В стране митингуют каждый день, бастуют, бунтуют, выстраиваются в цепи и колонны, а все-таки еще фактический глава страны едет за границу, к отдыхающему на пляже вождю соседней державы. Потому что судьба Лукашенко решается сейчас не только на минских площадях, но и в южной резиденции Путина.

Лукашенко давно уже Путину надоел. Он постоянно борзеет, капризничает, торгуется, виляет задом. Он Крым, падла, не признал до сих пор! По-хорошему, дать бы ему поджопник! Но дальше-то что? Если сдать этого подлюку сейчас, то кто придет вместо него? Путина устроит только какая-нибудь лайт-версия Лукашенко. Такой же совковый, ностальгирующий по старым временам ненавистник Запада, либерализма и всякой прочей демократии. А таких альтернатив в Белоруссии сейчас нет!

И лидеры белорусской оппозиции могут сколько хочешь – и вполне искренне! – говорить о дружбе с Россией, об уважении и братстве, но Тихановская, Колесникова и вообще все хотят построить страну, которая совсем не будет похожа на Россию по идеологии. В идеале Путин вообще хочет Белоруссию поглотить. Он надеялся как-то прогнуть гадкого Батьку или сместить его и совсем не ожидал, что всё получится вот так. Но теперь приходится выбирать. Либо Белоруссия пойдет другим путем, либо придется помогать этому картофельному упырю. Как гласит старая народная политическая мудрость, «он сукин сын, но это наш сукин сын».

Поэтому будут новые кредиты, десант пропагандистов, будут при случае и вагнеровцы Пригожина и наши, российские, «титушки» — Белоруссия небольшая страна, гопников и швали у нас хватит с запасом. И не забываем, что Путин уже признал, что у него есть силовой резерв на случай нежелательного развития событий. Но развитие событий в любом случае будет скверным. Либо Лукашенко свергнут и очередные инвестиции в очередной диктаторский режим в очередной раз пропадут. Либо Россия превратит Белоруссию в Донбасс и получит реальный партизанский край на границе. А заодно потеряет фактически последнего друга в лице белорусов. Хорошего сценария для Путина вообще нет. Потому что сотни тысяч протестующих на улице – это для него кошмар. Это уже не «хотите как во Франции» или «хотите как в Америке», а «хотите как в Белоруссии». Поддержать такое Путин не может, а подавить это можно только силой и то не надолго.

Джерело: Эхо Москвы

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