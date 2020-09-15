Заленський напророчив долю Лукашенку
Володимир Зеленський заявив, що підтримує білоруський народ
Президент України Володимир Зеленський пророчить Білорусі Майдан, якщо влада республіки не піде на діалог з народом. Про це він сказав в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.
Зеленський зазначив, що підтримує білоруський народ. «Люди борються за мир і демократію, без агресії і насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будинки. Влада жорстоко поводиться з багатьма демонстрантами. Для мене важливо, щоб не було кривавої лазні», - сказав він.
На думку Зеленського, в Білорусі немає «символічного лідера, навколо якого могли б об'єднатися люди».
У серпні президент України дав пораду білоруському колезі Олександру Лукашенку. Він порекомендував йому провести в короткий термін повторні вибори президента в республіці. У Мінську відхрестилися від порад Зеленського, зазначивши, що в ситуації, що склалася, хотіли б в першу чергу відчути підтримку.
За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.
З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.
До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.
Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.
Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.