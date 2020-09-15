Заленський напророчив долю Лукашенку



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У серпні Володимир Зеленський радив Олександру Лукашенку провести повторні президентські вибори

Володимир Зеленський заявив, що підтримує білоруський народ

Президент України Володимир Зеленський пророчить Білорусі Майдан, якщо влада республіки не піде на діалог з народом. Про це він сказав в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung.

Зеленський зазначив, що підтримує білоруський народ. «Люди борються за мир і демократію, без агресії і насильства. Ніхто не кидає каміння, ніхто не підпалює будинки. Влада жорстоко поводиться з багатьма демонстрантами. Для мене важливо, щоб не було кривавої лазні», - сказав він.

На думку Зеленського, в Білорусі немає «символічного лідера, навколо якого могли б об'єднатися люди».

У серпні президент України дав пораду білоруському колезі Олександру Лукашенку. Він порекомендував йому провести в короткий термін повторні вибори президента в республіці. У Мінську відхрестилися від порад Зеленського, зазначивши, що в ситуації, що склалася, хотіли б в першу чергу відчути підтримку.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.