Хасиди прориваються в Україну: що відбувається на кордоні з Білоруссю (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На кордоні скупчилося кілька сотень хасидів Фото: Держприкордонслужба України

На кордоні з Білоруссю знаходяться необхідні резерви прикордонників, організована взаємодія з підрозділами Нацполіції та Нацгвардії

Групи іноземців намагаються потрапити в Україну попри обмеження в’їзду та наразі продовжують перебувати на території Білорусі між українським пунктом пропуску «Нові Яриловичі» та білоруським пунктами пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Станом на сьогоднішній ранок між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян. Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення та чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.

Крім того, рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску «Нові Яриловичі» залишається обмеженим. Таке рішення українські прикордонники були вимушені ввести, адже прибулі іноземці, фактично знаходяться на проїзній частині, що призводить до ускладнення руху автомобілів і може нести загрозу життю громадян.

Наразі забезпечується перенаправлення транспортних засобів на інші пункти пропуску.

У даний час на кордоні з Республікою Білорусь знаходяться необхідні резерви ДПСУ. Крім того, чітко організована взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України, які також направили до кордону групи правоохоронців, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час наради, яка відбулася в пункті пропуску, голова ДПСУ разом з керівниками підрозділів правоохоронних органів обговорив питання взаємодії. На ній наголошувалося про спільні дії щодо недопущення провокацій та припинення спроб незаконного проникнення в Україну груп іноземців.

Як відомо, 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.

«Кожна держава має свої закони і обов’язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів. Наголошую на недопущенні порушення кордону, адже за це кожен нестиме відповідальність», - сказав Дейнеко.

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.