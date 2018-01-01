Експерти радять позбавлятися рубля напередодні публікації «Кремлівського досьє»

Можливі нові санкції будуть оголошені Вашингтоном до кінця січня 2018 року, кажуть експерти

Експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді Мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара. «З нашої точки зору, можливі санкції будуть оголошені до кінця січня 2018 року», -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аналітики прогнозують зниження курсу російської валюти

Можливі нові санкції будуть оголошені Вашингтоном до кінця січня 2018 року, кажуть експерти

Експерти очікують ослаблення рубля напередодні публікації доповіді Мінфіну США про нові антиросійських санкції. За даними аналітиків Danske Bank, додаткового тиску на рубль може надати підвищення ставки ФРС, що потягне за собою зміцнення долара.

«З нашої точки зору, можливі санкції будуть оголошені до кінця січня 2018 року», - відзначають експерти банку. Вони також вказують, що одним з можливих обмежень з боку США може стати заборона на інвестиції в російський держборг. Однак якщо санкції не торкнуться держборгу, ризики для рубля в короткостроковій перспективі значно знизяться, підкреслюють аналітики.

Додаткового тиску на рубль може надати збільшення ставки ФРС, кажуть в Danske Bank. Там вказують, що ФРС підніме її вже в березні, що зіграє проти валют ринків, що розвиваються, в тому числі рубля.

Через загрозу нових санкцій експерти рекомендують продавати рубль.

Нагадаємо, Мінфін США 29 січня має представити доповідь, що містить відомості про зв'язки представників великого бізнесу з Кремлем. Американська влада може ввести персональні санкції проти фігурантів доповіді, а також нові обмеження щодо російських оборонних і розвідувальних підприємств.

Danske Bank - найбільший комерційний банк Данії, один з провідних банків Північної Європи. Материнська компанія Danske Bank Group. Штаб-квартира - в Копенгагені.

Джерело: Росбалт