Єдина мета поправок до Конституції Росії - продовження правління Путіна

Путін створив джина у вигляді робочої групи по поправкам, а потім випустив цього джина з кремлівської пляшки

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Мужайтесь, граждане России! Одна надежда на ваш разум и способность понять то, что не вполне понимает даже пресс-секретарь президента. А уж пресс-секретаря на мякине не проведешь. Именно вы, придя на всероссийское голосование, должны будете не просто проголосовать за президентские поправки, а понять, что именно они поправляют и надо ли исправленному верить.

Конституция — наш Основной закон. Но беда в том, что никто до сих пор толком ее не читал, а если кто и читал, то не до конца понял смысл прочитанного. Именно это позволяло долгие годы трактовать Конституцию, как вздумается и вытирать ноги об ее страницы.

У властей надежда на то, что и в поправки никто вникать не станет, а после их принятия переделанную Конституцию не будут ни читать, ни уважать, как не уважали и не читали прежде.

Если бы за всем этим не стояло какого-то коварного замысла, то процедура была бы максимально проста и не вызывала бы недоумения даже у правоведов. Созвали бы Конституционное собрание, обсудили бы всё не спеша, проголосовали бы отдельно каждое изменение и сделали бы только так, как решит народ.

Но все запутано специально, чтобы что угодно можно было трактовать как угодно и всякий раз отвечать, что вы неправильно поняли, а на самом деле у нас всё по закону.

Единственная цель поправок — это продление правления Путина, не важно, в каком конкретно качестве. Остальное — мишура. Но мишуры натащили столько, что хватит на десять карнавалов. Путин создал джинна в виде рабочей группы по поправкам, а потом выпустил этого джинна из кремлевской бутылки.

В результате тоску по СССР мы воплотим в словах, что Россия — его правопреемник. Но не возьмем на себе ответственность за все преступления советской власти, а припишем себе только Победу над фашизмом, Гагарина и первый спутник.

Государственную гомофобию закрепим параграфом, что брак — это только когда мужчина с женщиной. Напомним ста с лишним народам России, что мы, русские, здесь главнее всех. Помянем всуе Бога, приплетем неведомых предков и неведомые заветы, которые они неведомо как нам передали.

Смешаем всё в одну кучу, взболтаем и подадим на стол этот коктейль. И пить его надо залпом. Голосовать за всё и сразу. И самое забавное, что даже такую Конституцию-солянку потом никто соблюдать не станет. Даже ими же самими написанные кривые статьи они сольют в унитаз. Впрочем, никто же всё равно не станет читать, что там написано, а значит, и нечего огорчаться.

Джерело: Эхо Москвы

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