У ЄС продовжили росіянам санкції за Крим, але розморозили активи Азарова



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12 березня продовження санкцій проти РФ повинні бути підтверджені міністрами

Посли ЄС сьогодні прийняли рішення продовжити санкції щодо 175 фізичних та 44 юридичних осіб РФ у зв'язку з незаконною анексією Криму, але виключили з санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це повідомив в Twitter брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

Журналіст зазначив, що посли ЄС продовжили візову заборону і заморожування активів проти 175 росіян і сепаратистів і 44 організацій на шість місяців за порушення територіальної цілісності України. За його словами, 12 березня продовження санкцій повинні бути підтверджені міністрами.

«Посли ЄС вирішили зняти заморожування активів колишнього прем'єр-міністра України Азарова і ексміністра енергетики Ставицького. Продовження (заморожування активів - ред.) на 12 місяців для Януковича і ще 8 осіб і на шість місяців для його сина Олександра», - додав Йозвяк.

Раніше США послабили санкції проти Росії. З-під санкцій вивели компанії «Незалежна нафтогазова компанія» і «Приморскнафтопродукт». Зазначимо, що Вашингтон ввів санкції проти цих компаній у зв'язку з розвитком ядерної програми Пхеньяну в червні 2017 року.

Водночас наприкінці лютого стало відомо, що Євросоюз може розширити санкції проти Росії.