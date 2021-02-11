Єдиний вид свободи, який росіяни готові відстоювати – це свобода від здорового глузду

Знімайте хоч маски, хоч штани - керівництво тільки раде буде за росіян

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При всем уважении к Удмуртии, ее инициатива сбросить маски казалась не более, чем региональным приколом. Но Чечня – это Чечня. Чечня – это всегда серьезно, чтобы она ни делала. Чечня – трендсеттер, не побоюсь, этого слова. Коронавирус, извинись! Вообще, мы странные люди. Ждали завершения 2020 года так, словно всерьез верили, что с боем курантов, всё плохое закончится.

Но при чем здесь куранты, когда речь идет о показухе, пропаганде и раздолбайстве? Ситуация сейчас чем-то напоминает то, что было год назад, когда в мире закрывали границы и только мы говорили, что русского штык не берет, и что нашему крепкому духом и телом народу никакие вирусы не страшны. Америка, Европа, Израиль — на карантине той или иной степени жесткости. В далекой Австралии вообще ввели прямо план «Крепость» какой-то – при том, что случаи заражения единичны. Но у нас своя дорога. Первый раз ограничения сняли в мае, когда количество болезней и смертей вышло на максимум в 12 с чем-то тысяч. Но уж очень нужно было провести обнуление и Парад! Провели, обнулили, тысячи россиян перешли в мир иной, не успев насладиться ни обновленной Конституцией, ни звуками военных маршей. Сейчас бы нам тот майский максимум в 12 тысяч! 15 тысяч в сутки – уже хорошо.

Вакцинация стремительно проходит только с телевизоре, который ежедневно делает людям уколы прямо в мозг. В реальности, вакцинируют Москву. А в регионах скорее уже просто все по факту переболеют, чем примут в себя спасительные «спутники». Какие в России настоящие цифры эпидемии, нам с некоторой неловкостью и замешательством рассказал Росстат. Судя по тому, что статистика пропаганды и реальная смертность отличаются в разы, черт его знает, сколько в на самом деле заболевает сегодня. Но даже если всё пошло на спад, до победы над заразой еще очень далеко. И в этот момент нам вдруг предлагают отказаться от главного атрибута защиты! Скажем честно, россияне не сильно себя берегли и предписания соблюдали, в лучшем случае, через одного. Если сейчас сказать, что ношение масок – по желанию, завтра в масках останутся только параноики. А остальные устроят вечеринку по случаю очередной мифической победы. Первые в мире изобрели вакцину, первые в мире начали прививать население, первые в мире победили болезнь!

Вот какие мы молодцы и после нас хоть потоп. Но поскольку сами граждане плюют на себя еще сильнее, чем власть, то всё хорошо. Единственный вид свободы, который мы готовы отстаивать – это свобода от здравого смысла и самосохранения. Эту свободы начальство даст нам с радостью. Снимайте хоть маски, хоть штаны – мы только рады за вас будем.

Джерело: Эхо Москвы

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