  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Орехъ
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Єдиний вид свободи, який росіяни готові відстоювати – це свобода від здорового глузду

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єдиний вид свободи, який росіяни готові відстоювати – це свобода від здорового глузду

    Знімайте хоч маски, хоч штани - керівництво тільки раде буде за росіян

    Мовою оригіналу

    При всем уважении к Удмуртии, ее инициатива сбросить маски казалась не более, чем региональным приколом. Но Чечня – это Чечня. Чечня – это всегда серьезно, чтобы она ни делала. Чечня – трендсеттер, не побоюсь, этого слова. Коронавирус, извинись! Вообще, мы странные люди. Ждали завершения 2020 года так, словно всерьез верили, что с боем курантов, всё плохое закончится.

    Но при чем здесь куранты, когда речь идет о показухе, пропаганде и раздолбайстве? Ситуация сейчас чем-то напоминает то, что было год назад, когда в мире закрывали границы и только мы говорили, что русского штык не берет, и что нашему крепкому духом и телом народу никакие вирусы не страшны. Америка, Европа, Израиль — на карантине той или иной степени жесткости. В далекой Австралии вообще ввели прямо план «Крепость» какой-то – при том, что случаи заражения единичны. Но у нас своя дорога. Первый раз ограничения сняли в мае, когда количество болезней и смертей вышло на максимум в 12 с чем-то тысяч. Но уж очень нужно было провести обнуление и Парад! Провели, обнулили, тысячи россиян перешли в мир иной, не успев насладиться ни обновленной Конституцией, ни звуками военных маршей. Сейчас бы нам тот майский максимум в 12 тысяч! 15 тысяч в сутки – уже хорошо.

    Вакцинация стремительно проходит только с телевизоре, который ежедневно делает людям уколы прямо в мозг. В реальности, вакцинируют Москву. А в регионах скорее уже просто все по факту переболеют, чем примут в себя спасительные «спутники». Какие в России настоящие цифры эпидемии, нам с некоторой неловкостью и замешательством рассказал Росстат. Судя по тому, что статистика пропаганды и реальная смертность отличаются в разы, черт его знает, сколько в на самом деле заболевает сегодня. Но даже если всё пошло на спад, до победы над заразой еще очень далеко. И в этот момент нам вдруг предлагают отказаться от главного атрибута защиты! Скажем честно, россияне не сильно себя берегли и предписания соблюдали, в лучшем случае, через одного. Если сейчас сказать, что ношение масок – по желанию, завтра в масках останутся только параноики. А остальные устроят вечеринку по случаю очередной мифической победы. Первые в мире изобрели вакцину, первые в мире начали прививать население, первые в мире победили болезнь!

    Вот какие мы молодцы и после нас хоть потоп. Но поскольку сами граждане плюют на себя еще сильнее, чем власть, то всё хорошо. Единственный вид свободы, который мы готовы отстаивать – это свобода от здравого смысла и самосохранения. Эту свободы начальство даст нам с радостью. Снимайте хоть маски, хоть штаны – мы только рады за вас будем.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Чечня вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Гліб Канєвський
    Гліб Канєвський

    Голова експертної організації StateWatch

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies