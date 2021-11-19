Коронавірус для російської влади – це політичний ворог номер один

На боротьбі з вірусом величі не побудуєш, а вляпатися можна

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Еще раз не без аналитического злорадства разовью свою мысль. Мысль моя проста. Вирус для текущей власти – это враг номер один. Причем, враг не медицинский, а именно политический. Вирус, а в особенности административная борьба с вирусом, вызывают в гражданах всю гамму негативных чувств. Всё чаще эти чувства выражаются матом. Причем, стихийные протесты по стране проходят под странными девизами. Возмущенные россияне говорят о свободе, о Конституции, о том, что они не стадо, а личности. Что, конечно, довольно забавно, скажу я вам.

Когда эти же товарищи безразлично голосовали за эту Конституцию как бараны на пеньках и за околицей, они себя стадом не считали. Когда всем вокруг заткнули рты, а любого реально мыслящего и говорящего человека записывали или в иноагенты или в изменники – им было наплевать. А теперь они, значит, не стадо и имеют какие-то права. Когда непосредственно им хотят что-то вколоть – буквально в туловище! — вот тут они вспомнили о гражданском самосознании. Ну, окей. Но как властям на это реагировать всё-таки? Вот это самое любопытное.

Власть целенаправленно пресекала любые проявления активности – вплоть до одиночных пикетов. Чтобы никаких майданов, никакой вообще политики и близко не было. А протесты против ограничений – это что? Политика или нет? Протестующие бьют в уязвимое место, потому что никакой четкой позиции у власти нет. Путин с самого начала пандемии как раз и выбрал такую тактику, что сам он в домике, а вы там на местах крутитесь как хотите и пропадите пропадом. К вирусу не пришьешь исторический контекст. В нем не нашли до сих пор происков Запада – если кто вирус и вырастил, то это наши друзья китайцы.

На борьбе с вирусом величия не построишь, а вляпаться можно. Поэтому команды давить всех, кто не прививается и протестует против QR-кодов, нет. По крайней мере, до тех пор, покуда вот эти недовольные не станут скандировать что-нибудь за Навального или против президента. Вот так на смену реальному политическому протесту приходит протест мракобесов вперемешку с конспирологами и просто уставшими от беспросветности гражданами. И если это стихийное недовольство усилится и станет похоже не на легкую рябь в осенней луже, а на что-то вроде реального волнения на море, найдутся, конечно, и политики, которые захотят этот протест монетизировать себе на пользу. И в качестве забавной вишенки на странном торте – случай в Тюмени. Если вы не до конца вникли в конфликт в ТЦ «Панама», куда вызвали полицию, то я уточню, что полицейские забрали не того мужика, который отказывался предъявлять код, а того парня, который коды проверяет. Как знать, на чьей стороне окажутся люди в погонах при возможном шухере…

Джерело: Эхо Москвы

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