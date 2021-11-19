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    Росія чітко заявляє – задіюватимуть не дипломатичні, а військові засоби

    • Валерій Чалий

      Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

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    Жодні &laquo;спроби зазирнути в очі&raquo; не змінили і не змінять очільника Кремля - Росія чітко заявляє – задіюватимуть не дипломатичні, а військові засоби
    Жодні «спроби зазирнути в очі» не змінили і не змінять очільника Кремля
    фото з відкритих джерел

    Москва бачить розв'язану нею війну з Україною як механізм примусу міжнародних гравців

    Росіяни опублікували дипломатичне листування з очільниками зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції.

    По-перше: це не тільки порушує правила та норми дипломатичної практики, але й, по-суті, є російським демаршем. Тональність і мова російських депеш не схожа на дипломатичну мову.

    По-друге: жодні компроміси, кроки на зустріч, «спроби зазирнути в очі» не змінили і не змінять російські спроби нав'язати своє прочитання міжнародних домовленостей і бажання контролювати штучно створений анклав на території України з метою унеможливлення приєднання України до НАТО та власне розвитку України як суверенної держави.

    По-третє: наші партнери, Німеччина та Франція, зайняли в цьому питання послідовну позицію та вважають Росію стороною конфлікту, а не посередником на рівні ОБСЄ.

    По-четверте: очевидні спроби Кремля зруйнувати навіть малоефективні, але єдині на сьогодні механізми мирного врегулювання, але ще й звинуватити в цьому іншу сторону перемовин.

    По-п'яте: Росія бачить розв'язану нею війну з Україною як механізм примусу міжнародних гравців до визнання її виключних прав на контроль розвитку суміжних країн, які не стали членами НАТО, насамперед України.

    Але головний російський сигнал наступний: не хочете на наших умовах – будемо використовувати не дипломатичні, а військові засоби. Тобто по-простому – це демарш та шантаж.

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    Джерело: Блог Валерія Чалого

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    Теги: Росія ОБСЄ Німеччина НАТО Франція військові
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    Росія чітко заявляє – задіюватимуть не дипломатичні, а військові засоби