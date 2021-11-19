Ешелонне прикриття і дозвіл відкривати вогонь. Стало відомо, як Україна захищатиме кордон з Білоруссю

Очільник МВС розповів, як Україна захищатиме свої західні кордони

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час виступу у Верховній Раді розповів про підготовку України до захисту кордонів через міграційну кризу. Українські силовики планують задіяти тактику ешелонного прикриття.

За словами міністра, визначено до 10 потенційних ділянок, загальна протяжність яких складає близько 270 км.

«З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання РНБО. Залучено до чергування авіацію МВС – це до 15 вертольотів, два літаки, 44 БПЛА. Проведено командно-штабні навчання», – зазначив Монастриський.

Крім того, за два тижні відбудуться польові навчання, щоб відпрацювати на кордоні конкретні сценарії протидії можливому масовому напливу мігрантів.

«До охорони держкордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї», – повідомив він.





Монастирський зазначив, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників, будуть застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі і вогнепальну зброю.

Додамо, що напередодні РНБО заявила, що мігрантів можуть дезінформацією спрямувати на кордон з Україною.

Також 18 листопада Рада дозволила прикордонникам застосовувати зброю.

Як відомо, на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація з мігрантами. За деякими оцінками, понад 16 тисяч мігрантів загалом намагаються потрапити на територію Європейського Союзу.

Українська влада заявила про готовність до можливих провокацій та напливу мігрантів. Також Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю.

Задля уникнення напливу мігрантів з Білорусі, Україна вирішила посилити охорону державного кордону з країною-сусідом.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, найуразливіші ділянки українсько-білоруського кордону буде посилено додатковими підрозділами Держприкордонслужби, Нацполіції та Нацгвардії. З його слів, йдеться про 8,5 тисяч силовиків.

Напередодні уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.



