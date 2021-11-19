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    Усі померлі невакциновані. У мережі показали шокуюче фото з лікарні Києва

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    Патологоанатомічні відділення&nbsp;Київської міської клінічної лікарні №4&nbsp; - Усі померлі невакциновані. У мережі показали шокуюче фото з лікарні Києва
    Патологоанатомічні відділення Київської міської клінічної лікарні №4 
    фото: Сергій Супінський/Facebook

    За добу в одній столичній лікарні від коронавірусу померли 12 осіб, серед яких не було вакцинованих

    Патологоанатомічні відділення столичних лікарень заповнені тілами померлих від коронавірусу. Усі померлі не були вакциновані.

    Жахливу картину з моргу Київської міської клінічної лікарні №4 показав фотожурналіст агентства «Франс-Прес» Супінський на своїй сторінці у Facebook. На фото зафіксовані близько десяти тіл у чорних пакетах.

    «У день зйомки в лікарні за добу від ковіда померло 12 осіб, серед них не було вакцинованих. І в реанімації того ж дня не було жодного вакцинованого», – написав він у дописі.

    Як відомо, в лікарняних патологоанатомічних відділеннях тіла померлих від коронавірусу поміщають у спеціальні пакети. Згідно з правилами, пакети використовують для транспортування тіл між відділеннями лікарні, а також під час видачі тіл родичам для поховання або кремації.

    Пакети необхідні для того, щоб не було контакту з небезпечним матеріалом, особливо після розтину або тривалого зберігання. Вони необхідні, щоб уникнути виділення рідин, наприклад.

    Як повідомлялося, а минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1782 осіб, померла 41 людина.

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    Теги: Київ смерть лікарня вакцинація коронавірус
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    Усі померлі невакциновані. У мережі показали шокуюче фото з лікарні Києва