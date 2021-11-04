На вимогу опозиції Рада розгляне фінансування кисневих станцій у лікарнях (документ)

Опозиція вважає, що встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню

З огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я, встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень

Верховна Рада України 4 листопада проведе позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє пресслужба «Європейської Солідарності».

На засіданні планують розглянути виділення коштів для фінансування кисневих станцій в лікарнях.

Опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання і ухвалення закону 5460 про кисневі станції в лікарнях.

«Ми всі пам’ятаємо, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися», – зауважив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що проблема кисню так і не вирішена. Як показує практика, лікарні, які використовують лише кисневі балони, першими стикаються з дефіцитом кисню, який виникає під час чергового погіршення епідемічної ситуації…Тому ми вимагаємо забезпечити усі ковідні відділення ще й генераторами. Для чого? Щоб уникнути масового мору у випадку віялових відключень електроенергії, бо влада дилетантів забула підготувати енергетику до зими»,», – зазначив Порошенко.

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій був прийнятий у першому читанні 15 липня 2021 року.

Проєкт передбачає створення нової бюджетної програми «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я», а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора кисневої станції.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.

Нагадаємо, 26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

Також, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.