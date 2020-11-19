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    У світі

    У Росії кількість випадків коронавірусу перевищила два мільйони

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    Усього вилікувалися 1 526 656 хворих - У Росії кількість випадків коронавірусу перевищила два мільйони
    Усього вилікувалися 1 526 656 хворих

    У країні відразу три добових рекорди – за кількістю хворих, осіб, що померли і що видужали

    Кількість хворих на коронавірус у Росії перевищила два мільйони, повідомляє оперштаб у четвер, 19 листопада.

    Так, за добу виявили рекордну кількість хворих – 23 610. Загальна кількість інфікованих збільшилася до 2 015 608.

    Також оновлений рекордний рівень добової смертності – 463 проти 456 днем раніше. Усього від інфекції померло 34 850 пацієнтів.

    При цьому видужала за добу також рекордна кількість пацієнтів – 25 573. Усього вилікувалися 1 526 656 хворих.

    Відзначимо, за минулу добу 18 листопада в Україні виявлено 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Загальний показник наближається до 600 тисяч.

    За минулу добу, 18 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1348 людей. Це на 135 осіб більше, ніж за попередню добу.

    До слова, у Росії п'ять медиків заразилися Covid-19 після щеплення вакциною.

    У Росії це не перші випадки позитивних результатів тестів на коронавірус після першої вакцинації. До цього позитивні результати виявляли у медиків в Алтайському краї і Кемеровській області.

    Нагадаємо, що в Україні карантин не скасують до вакцинації. Різні обмеження будуть вводити до тих пір, поки в країні не проведуть вакцинацію від коронавірусу.

    Також у Росії через поширення коронавірусу запроваджено загальний масковий режим.

    Теги: Росія хвороби коронавірус
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