Офшорний скандал: у Росії вже не звертають уваги на подібні історії

У Росії є розуміння, що великі люди повинні жити заможно

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Пять лет назад бомбануло знаменитое Панамское досье. Миллионы документов про тайные богатства политиков и олигархов по всему миру. Где-то полетели головы, у кого-то треснули карьеры, изменилась даже оффшорная и финансовая политика. В России говорили, что в этом расследовании «отовсюду торчат уши западных спецслужб». И вообще пытались создать впечатление, что весь мир вращается вокруг нас и только назло России всё это и было обнародовано.

Конечно, ничьи головы у нас не полетели, никакие карьеры не пострадали, ничего в нашей системе не поменялось. Зато мы узнали, что есть у Владимира Путина такой верный друг Сергей Ролдугин. На днях, к слову, президент наградил его орденом. Дружба жива, виолончель продолжает играть. А сейчас, я думаю, что история с Пандорскими Бумажками проживет еще короче.

Во-первых, про самого Путина ничего нет.

Во-вторых, про Светлану Кривоногих и ее якобы отношения с Владимиром Владимировичем уже рассказали и сто раз это обсудили.

Опять звучат привычные мантры про западные спецслужбы, отсутствие доказательств, русофобию и тому подобное. Но главное – народ потерял чувствительность к этим историям. Уже и про Уточку Медведева ему показывали и про аквадискотеку Путина рассказывали – ну, и что? Поглазели, похохотали. Кто-то поверил, кто-то не поверил, кто-то из чистого любопытства смотрел. Суммарную реакцию общества именно словом «любопытство» и можно было описать.

А возмущались-то не так сильно. Потому что нет у нас вот этого твердого понимания, что коррупция, нечестные миллиарды и жизнь не по средствам – это плохо. Будь у всех наших людей такая же возможность пилить бюджеты и опустошать казну – подавляющее большинство так и делало бы, и не погнушалось.

А поскольку олигархами и большими чиновниками дано быть не каждому, то уворовываем и отчекрыживаем как можем помаленьку. Кто миллиард, кто миллион, а кому и тыщеночка в радость. Да и потом: что же Путину/Медведеву и кому угодно из Кремля на «жигулях» кататься и в садовом домике на грядках жить?

Есть понимание, что большие люди должны жить богато. Что не мешает, конечно, ворчать, что мы сами живем в какой-то заднице и начальству на нас наплевать. На нас наплевать, но жить оно должно красиво. Нет в России почвы, на которую падали бы эти расследования и вырастало из них что-то существенное.

Остается только обращать внимание на прикольные детали. Что, например, любитель кино и покровитель искусств Константин Эрнст участвует в программе по сносу старых советских кинотеатров, вместо которых налепят, само собой, торговые центры, которых нам так в столице не хватает.

Джерело: Эхо Москвы

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