Повернення «Скіфського золота» в Україну. Імперія отримала удар у відповідь

Виїхали шедеври з України, в Україну вони тепер повернуться – що не так?

Мовою оригіналу

Даже жалко, что это золото каких-то скифов, а не печенегов и половцев, которые, как известно, нещадно «терзали Русь». Впрочем, нидерландцы за печенегов всё равно сойдут – да и на половцев потянут уверенно. Оценивать с правовой точки зрения решение по передаче скифского золота Киеву я не стану, чтобы не выглядеть глупо. Даром, что ли процесс шел семь лет, да и теперь он, наверняка, еще не завершен – ведь будут же апелляции. Сложное дело, уникальное! Но мы все не юристы, зато охотно говорим про справедливость и политику.

А с точки зрения справедливости – чего же несправедливого в решении суда? В феврале 2014 года Крым был еще украинским даже фактически, а формально, с точки зрения всего мира, Крым и теперь остается украинским – вот Лукашенко не даст соврать! Уехали шедевры из Украины, в Украину они теперь и вернутся – что не так? Ну, да, посылал их крымский музей и экспонаты как бы являются его собственностью, но по логике государство выше отдельного музея.

А главное даже не в этом. Когда Крым от Украины отделили, на полуострове были фирмы, недвижимость, земля и много чего еще, что принадлежало гражданам Украины. Не все они были крымчанами. Не всем понравилось, что полуостров переехал под другие знамена. Но тем не менее, люди свои капиталы и свое имущество получили легально. Но только за первый год новая власть национализировала две с половиной сотни объектов и предприятий.

Зачастую именно под лозунгов восстановления справедливости. Выходили распоряжения, по которым украинских собственников земли фактически вынуждали ее продавать – причем, по ценам далеким от рыночных. Где-то находились нужные законы, а где-то снова торжествовала «справедливость».

И депутаты в Думе с членами правительства и кремлевскими активистами говорили: ура! правильно! вернем народу народное! Хотя народ этот вовсе не из Крыма, а из той же Москвы, из Питера или Краснодара.

Россия забирала это всё по праву сильного, по праву победителя. Ну, а теперь вдруг Империя получила маленький ответный удар там, где сила оказалась не на ее стороне.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.