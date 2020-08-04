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    Думки вголос

    Путін відкрив проти Лукашенка другий білоруський фронт

    • Антон Орехъ

      Оглядач

    • Розсилка
    Путін відкрив проти Лукашенка другий білоруський фронт

    Головний суперник Лукашенка сьогодні сидить на Червоній площі у Москві

    Мовою оригіналу

    Лукашенко не параноик, не псих, не клоун. Он очень нервничает, истерит, паникует по одной простой причине – против него открыли второй фронт. Было время, когда Батьку называли последним диктатором Европы и не было правителя одиознее на нашем континенте. Но потом Владимир Владимирович прихватил Крым и обошел Лукашенко во всех рейтингах ужасности с большим запасом.

    А Григорич стал подмигивать Западу, Крым не признавал, получал по-братски недорогие углеводороды из России, отправляя взамен знаменитый белорусский пармезан, легендарные белорусские креветки и фантастические белорусские ананасы. Сидя на двух стульях и служа с ухмылкой сразу всем господам, он продлил свое правление еще на несколько лет. Но топливо в баках кончается. Были бы в Белоруссии честные выборы, он вполне мог их проиграть. Устали люди от одного и того же лица на экранах и портретах. Но это оказалось полбеды. Потому что Россия тоже устала от Батьки. У нашего предводителя тоже кончается бензин и срочно нужно поддать газу. Нет лучшего средства, чем присоединить Белоруссию.

    Санкции нам уже не страшны – после Крыма нам вообще все фиолетово. А за Минск заступаться как за Киев, поди, еще и не станут. В конце концов, будет вместо двух диктаторов один, а вместо двух источников беспокойства – один общий. У Путина чутье. Он понимает, что положение Лукашенко хлипкое как никогда. Что железо уже горячо и вот-вот надо будет ковать. Что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Белорусская оппозиция имеет совершенно не те интересы, чем Путин. Но любой раздрай в Белоруссии сейчас на руку Кремлю. Который при любом удобном случае просто сожрет одним куском и Лукашенко, и Тихановскую с ее подругами, и все 10 миллионов белорусов. Этого Батька боится больше всего.

    Его главный соперник на выборах не тот, кто с гневом выводит людей на площади в Минске, а тот, кто тихо улыбается в кабинете на Красной площади в Москве. И поэтому Александр Григорич напирает на внешнюю угрозу и просит не мешать ему спасать страну. А перед белорусским народом замаячила жутковатая перспектива: либо еще бог знает сколько лет жить с нынешним опостылевшим мужчиной во главе страны, либо внезапно получить другого мужчину, который опостылел нам.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін
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