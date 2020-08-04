Кремль перекинув на Донбас бронетехніку і нових найманців



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РФ перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю, бронетехніку

Росія продовжує постачати на окупований Донбас озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько тисячі тонн пального», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК.

«Також зафіксоване прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у Міноборони наголосили, що кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома, та перерахували все озброєння.

Раніше голова комітету російської Держдуми Леонід Калашников заявив, що Росія зможе нібито офіційно поставляти зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Нагадаємо, напередодні американські сенатори від демократів і лібералів підготували законопроєкт про щорічне виділення Україні в якості військової допомоги $300 млн. Поставки будуть включати і летальну зброю. У Білому домі підтримали збільшення постачань Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.

Також зазначимо, що 4 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на ще один загін найманців, які ховаються по білоруських лісах.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер». Згодом у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.



