Вслід за Медведчуком до анексованого Криму прибув літак Путіна
7 серпня Віктор Медведчук святкуватиме свій День народженняДо окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна. Про це свідчать дані сервісу FlightRadar.
Літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012 приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви, кілька годин тому.
За інформацією російських журналістів, цей літак належить до авіапарку Путіна. До 2003-го він був основним президентським літаком, наразі використовується в якості резервного.
Нагадаємо, 7 серпня у Віктора Медведчука – День народження.
Як ми повідомляли раніше, 2 серпня, народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини.
Джерело: Bihus.info