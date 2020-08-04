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    Політика

    Вслід за Медведчуком до анексованого Криму прибув літак Путіна

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    Вслід за Медведчуком до анексованого Криму прибув літак Путіна

    7 серпня Віктор Медведчук святкуватиме свій День народження

    До окупованого Криму, куди кілька днів тому приїхав нардеп від «Опозиційної платформи-За життя» Віктор Медведчук, прибув літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна. Про це свідчать дані сервісу FlightRadar.

    Літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012 приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви, кілька годин тому. 

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    Вслід за Медведчуком до анексованого Криму прибув літак Путіна
    Вслід за Медведчуком до анексованого Криму прибув літак Путіна

    За інформацією російських журналістів, цей літак належить до авіапарку Путіна. До 2003-го він був основним президентським літаком, наразі використовується в якості резервного. 

    Нагадаємо, 7 серпня у Віктора Медведчука – День народження.

    Як ми повідомляли раніше, 2 серпня, народний депутат від партії «Опозиційна платформа за життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко перетнули адмінкордон з тимчасово окупованим Кримом. Віктора Медведчука і дружину супроводжували ще три людини.



    Джерело: Bihus.info

    Крим Росія Віктор Медведчук Путін літак
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