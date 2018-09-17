Катастрофа МН-17: російські клоуни вигадали нову версію

Брифінг Міноборони РФ про збитий малайзійський «Боїнг» став ще однією серією веселого дійства

Раніше вже були подібні прес-конференції та докази від російських фахівців

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То чувство, когда ты понимаешь, что из сумасшедшего дома сбежали клоуны. Вот как раз это чувство у меня сейчас.

Шутовские бригады состязаются друг с другом и еще странно, что на их шоу не продают билеты. Только за последнюю неделю мы посмотрели на генерала Золотова в образе прапорщика-урки, на двух непрерывно потеющих как бы туристов и как бы геев, которые в летней Москве сидят в теплых свитерах и отрываются в маниакальном желании увидеть шпиль Солцберецкого собора. Нам показали выборы в Приморье, где нужный кандидат все-таки набрал 146%, а в промежутке — американских астронавтов, которые продырявили МКС, чтобы опорочить Рогозина и поскорее попасть в родной Техас.

Брифинг Минобороны про сбитый малазийский «Боинг» стал просто еще одной серией этого веселого нуара. То ли армейским генералам стало завидно, что вся слава достанется росгвардейскому генералу Золотову, то ли их попросили любой ценой перебить повестку и переключить внимание публики со Скрипалей и пенсий на что-то другое. Избавьте меня от серьезного анализа представленных Минобороны доказательств. Тем более что это не первый брифинг и не первые доказательства. И всякий раз версии разные, и всякий раз говорят, что именно эта версия и есть самая что ни на есть верная. А врет все время только Украина. Но почему же мы себя ограничиваем? Почему одна версия должна перечеркивать другую?

Пускай будет испанский диспетчер, который всё знает, пускай будет украинский штурмовик, которые выпустил ракету, пускай будет украинский «Бук» — пускай будет всё сразу. Давайте скажем, что бандеровцы так хотели сбить пассажирский лайнер, что и с земли по нему палили, и с воздуха, и внутрь бомбу заложили, и трупы заранее в салон запихнули. А международная группа следователей все это время занималась тотальными фальсификациями. Мы же только фиксировали, прослушивали и отслеживали – и не переставали разоблачать лжецов всех мастей. Вот эту окончательную версию я и предлагаю выбрать. А для тех, кто еще не обалдел от нашествия клоунов, напомню, что с «Боингом» всё было ясно еще в первые часы. Сепаратисты (действительно по ошибке) сбили пассажирский самолет, приняв его за транспортник украинской армии. Об этом успели сообщить телеканалы, об этом написали в соцсетях. А когда мы поняли, что они натворили – начали врать и продолжаем врать до сих пор. Люди, которых столько раз ловили на примитивном фотошопе и на скриншотах из видеоигр, сегодня рассказывают о принципах изобразительного искусства и вспоминают XIV век, словно только что сами оттуда. Наступила осень, наступило осеннее обострение и наша жизнь сразу стала интереснее. Так всегда бывает, когда из сумасшедшего дома сбегают клоуны.

Джерело: Эхо Москвы

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