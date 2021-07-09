Спорт у Росії став важливою частиною державної політики

Спорт в Росії – це і є держава!

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Станислав Черчесов уволен в связи с утратой доверий. Формулировка формально, конечно, другая, но смысл именно такой.

Чем хорош футбол? В нем разбираются все. Включаешь телевизор, смотришь и понимаешь, нравится тебе игра или нет. А когда идет чемпионат Европы, то тебе еще и есть с чем сравнить, и сравнение было максимально удручающим. На фоне ураганного турнира, пламенных, а иногда даже героических команд, сборная России выглядела как самое унылое говно. То, что видно дилетантам, тем более очевидно для профессионалов.

Но мы же понимаем, что футбол или хоккей – это не просто игра, это виды спорта государственной важности. Поэтому решения принимаются не профессионалами, а любителями, но любителями, у которых телевизор стоит прямо в Кремле. И которые точно так же принимают решения по всем вопросам, вплоть до ремонта подъездов. Недавняя Прямая линия Путина это еще раз показала. Именно в ней и была помимо прочего, интрига для РФС и конкретно Черчесова.

Тренера не могли просто так взять и уволить без намека сверху. Поэтому до Прямой линии деятельность Станислава Саламовича оценили с фантастической формулировкой: работу признать неудовлетворительной, но выразить ему доверие. А потом была Линия, где Путин, который на самом деле за футболом вообще не следит, сказал что-то крайне туманное про кадровые решения. И футбольные бюрократы снова заметались в непонятках, пытаясь расшифровать эти путаные сигналы. А потом выступил уже как бы от имени правительства вице-премьер Чернышенко и сказал жестче, хоть и без имен. А потом на Черчесова спустили пропаганду.

И с одной стороны, всё стало ясно, а с другой стороны – отвратительно. Да, он заслужил отставку! Но почему решение об этом должно зависеть от Путина, от правительства и еще от кого-то, помимо тех, кто непосредственно занимается футболом в стране?

Но ведь и парадокса нет! Черчесов успел провести пресс-конференцию, которая сама была похожа на пародию Прямой линии Путина. И называл себя не просто тренером, а человеком на государственной должности, отмахиваясь как от навозных мух от журналистов с их вопросами про отставку и позорный футбол нашей команды. Сам по себе хам, тренер еще и чувствовал себя хамом на госслужбе, который в гробу видал вас всех с вашими претензиями.

Проще говоря, Станислав Черчесов потерял берега, и государство его как своего чиновника просто выгнало. Потому что спорт в России – это и есть государство! Уж где-где, а у нас спорт точно не вне политики – он важнейшая её часть! Государство из бюджета финансирует профессиональный спорт и все эти безумные зарплаты футболистов – это государственные деньги. И как и во всех прочих сферах, в футболе и в спорте государство наше крайне неэффективно.

И не важно, уволили Черчесова или оставили бы его работать дальше. Футбольная система останется такой же бездарной, а значит и побед в футболе мы можем в ближайшее время не ждать с каким угодно тренером.

Джерело: Эхо Москвы

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