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    У Росії коронавірус став союзником влади

    • Антон Орехъ

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    Вірус може бути не тільки вбивцею, але і союзником - У Росії коронавірус став союзником влади
    Вірус може бути не тільки вбивцею, але і союзником

    Свій унікальний різновид штаму коронавірус виник в Росії

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    С одной стороны, надо бы похвалить кандидатов в депутаты. Кто-то же должен играть роль Капитана Очевидность и говорить простые вещи, выдвигая само собой разумеющиеся требования.

    С другой стороны, понятно, что кандидаты в депутаты делают всё это просто потому, что они кандидаты в депутаты и надо создавать хоть какую-то активность. Вот и я, как видите, сижу тут и реагирую на их разумные слова.

    Но и я, и вы, и сами кандидаты понимаем, что это всё шум в пустоту.

    2 августа по всей стране гулял десант. Гулял несанкционированно, не соблюдая дистанцию – а даже наоборот, всяческие презирая её путем братания и купания. Из средств защиты на мужиках были только береты и тельняшки. Вы же не думаете, что по итогам купаний в фонтанах будет возбуждено хоть одно санитарное дело? Правильно – вы не какие-то наивные фантазеры. И парад ВМФ, и присоединение Крыма на стадионе, и «Алые Паруса» – всё это абсолютно стерильные мероприятия. В отличие от одиночного пикета у здания суда или простого присутствия в самом суде.

    Потому что в России возникла своя уникальная разновидность штамма коронавируса. Её побочными эффектами являются штрафы, ограничения свободы и домашние аресты. Причем, поражает эта разновидность вируса строго определенны группы граждан. Поражает не по возрасту, полу и роду занятий, а исключительно по политическому признаку.

    Вирус может быть не только убийцей, но и союзником! С благословения вируса у нас теперь многодневные выборы с голосованием, где попало и фактически без наблюдателей. У нас нет и не может быть согласованных акций. Нет и не должно быть свидетелей позорных процессов в залах позорных судов. А как же – ведь вирус бушует!

    Я вам больше скажу: коронавирус мы не победим никогда. Даже если однажды случится такое, что число заболевших будет измеряться не тысячами, а единицами, то и тогда последнее, что отменят – это политические митинги. Если заражений не будет вовсе – всё равно не разрешат, чтобы не дай бог кто-нибудь снова не заболел.

    Это запрет не временный. Это запрет до тех пор, пока в роли Главного Врача в Кремле находится Доктор Владимир, а под его руководством, не покладая рук, трудится группа санитаров в погонах.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим парад коронавірус
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    У Росії коронавірус став союзником влади