У Росії пік коронавірусу настане в день голосування за путінські поправки до Конституції?

«Негативні тести на коронавірус можна зараховувати, як позитивну відповідь на питання про поправки»

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За наше счастливое будущее скажите теперь спасибо министру просвещения Кравцову. Именно он принял решение о проведении голосования по поправкам. А мог бы запретить куда подальше. Впрочем, что там в точности сказал министр Путину во время звонка президента, я толком не расслышал. Ей-богу связь с космически кораблем Илона Маска давеча была лучше, чем у Кремля с министром, но считаем, что Кравцов дал добро, а голосование по поправкам не только не помешает проведению ЕГЭ, но даже поможет. Дети – наше будущее! Ради них же стараемся в первую очередь. Это не потому что Путину хочется править до 200-летия Великой Победы, а потому, что тем, кому сейчас сдавать ЕГЭ – строить новую России, которая будет на батутах в космос летать.

Тогда и вспомним добрым словом Сергея Сергеевича Кравцова! Как и Валентину Владимировну Терешкову. Это же она предложила обнуление Путина. Сделала, так сказать, сюрприз президенту. Который вообще в последнее время прислушивается к голосам. Послушал Терешкову, послушал Кравцова, Памфилову вот тоже сегодня внимательно послушал. А до этого два месяца слушал и полностью доверял губернаторам: это же они вводили все ограничения, они статистику коронавируса сообщали, они врачам платили – и не платили тоже они. А Путин только со всеми соглашался и объявлял то нерабочие, то выходные дни. 1 июля будет, например, выходной. А на разогреве у голосования пройдет парад в нерабочий день. Парад создаст море позитива, а народ возрадуется, что у нас теперь по два Дня Победы в году и вообще мы громим фашистов практически ежемесячно!

После этого пора немедленно начинать отдавать свои галочки за память предков, за спасение родной страны, ее культуры и языка от печенегов и половцев, и для радостного волеизъявления будут созданы беспрецедентные условия! Я кстати, не понимаю, почему у нас только 1 июля будет выходным, если голосовать можно шесть дней. Во дворах, на крыльце, за углом. Стоят три мужика с пивом и бумажками – а-а-а, это же они голосуют за будущее без печенегов и половцев! А кто хочет, может голосовать дома. Без причины, досрочно, без предъявления паспорта. И наблюдатели не нужны. Такой разгул демократии и прозрачности, что фальсификации становятся просто невозможны. Потому что возможным становится вообще любой способ голосования. Думаю, что и отрицательные тесты на коронавирус можно засчитывать, как положительный ответ на вопрос о поправках. Вот, кстати, в идиллической картине плебисцита немного смущает разве что вирус. Потому что в последнюю неделю стабильно растут все показатели ковида и пик, который мы, по распоряжению Путина, прошли, может случиться как раз к июлю. Но если президент сказал, что страна пошла на поправку, значит, пора идти и на поправки… Хотя ведь всё могло быть иначе, если бы не решающее слово министра просвещения Кравцова

Джерело: Эхо Москвы

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