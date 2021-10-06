У Росії тортури, садизм та зґвалтування стали нормою

Для російської системи божевільні садисти – свої

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Чтобы написать о чем-то, желательно увидеть собственными глазами, если есть такая возможность. До того, как на сайт проекта Gulagu.net началась атака, я успел посмотреть эту жуть из саратовской больницы. Мне полминуты хватило, чтобы начался колотун. Если я и видел в жизни что-то страшнее, то сразу и не вспомню, что и когда.

Первая эмоциональная реакция у меня была простая. Лично я – противник смертной казни. Но не потому, что я гуманист. Наоборот! Я считаю, что для маньяка или педофила казнь – слишком легкое наказание. Его муки продлятся мгновения. Чик – и нету! А страдания таких преступников должны быть сопоставимы со страданиями их жертв. И глядя на то, что даже кошмаром не назовешь, я хотел, чтобы для этих сволочей придумали какую-то средневековую казнь – страшную, лютую! Потому что они – не люди! Но это эмоции. А важна реакция.

Я понимаю, что начальники ФСИН лично сами там никого не пытали. Но если в твоем ведомстве творится такое, ты просто не имеешь морального права занимать свою должность. Но никто не ушел, зато отправили проверку. В октябре 2021 года. Хотя про насилие в саратовской ОТБ-1 писали еще в 2013 году! Ранее публиковались и фотографии надругательств над заключенными в этом каземате. Ноль реакции.

Можно было бы как-то всё это переварить, если бы мы знали, что в конкретной больнице собралась группа спятивших садистов – такое тоже бывает. Но ведь месяца не проходит, кажется, без громкой истории о пытках, издевательствах, сексуальном насилии.

Кстати, где у нас любители духовности и сексуальной классики? Вот это что такое, когда мужчины насилуют других мужчин швабрами? Это в каких скрепах у нас записано?

Настоящий ужас охватывает, когда ты понимаешь, что это клиническое безумие – норма! Что в тюрьмах, изоляторах, колониях, а, как недавно выяснилось, даже в секретных воинских частях, работают десятки, сотни, тысячи садистов.

Почему мы всё это знаем? Потому что есть фото и есть даже видео. А откуда эти фото и видео? Потому что они насилуют людей и сами это снимают. Кадры нужны для отчетности! Они пытают людей и отчитываются о проведении пыток перед начальством! И всё это хранится в архиве. И все об этом знают! Мы знаем, вы знаете – а в Москве не знают? Для начальства ФСИН всё это стало сюрпризом, что ли?

Никакой даже формальной проверки не было бы, если бы видео сейчас не обнародовали и его не увидели тысячи людей, которые теперь валидол пьют. Мы живем в стране, где пытки, садизм, надругательство – это норма. А наказание за пытки и садизм – чудо.

Чтобы кого-то хотя бы теперь хоть как-то наказали, должно случиться нечто невероятное. Потому что для системы сумасшедшие ублюдочные садисты – свои, а нормальные люди – это контингент, которому надо засовывать швабру в задний проход.

И не говорите мне, что пытали заключенных, которых вам не жалко. Полно примеров, когда пытали просто так случайных людей. Полно примеров, когда заключенными становились абсолютно невиновные. В жуткое время живем. В жуткой стране.

Джерело: Эхо Москвы

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