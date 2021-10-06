Газова «істерика». Путін цинічно висміяв європейців, які «самі винні»

Путін назвав істерикою і плутаниною ситуацію з газом в Європі

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що у Європи зараз «істерика» через зростання цін на газ. Про це він сказав під час наради з членами російського уряду, передають росЗМІ

«Ви бачите, що в Європі відбувається. Там істерика і якась плутанина на ринках! Чому? Та тому що серйозно до цього не відносяться. Хтось спекулює на проблемах кліматичних змін, хтось недооцінює чогось, хтось починає скорочувати інвестиції у видобувну галузь», – сказав Путін.

П'ять країн Євросоюзу виступили з пропозицією провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ. Спільна заява підписали міністри економіки і фінансів Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції. У документі пропонується розслідувати функціонування європейського ринку газу, щоб зрозуміти, чому поточні газові контракти виявилися недостатніми.

Крім цього вказується на необхідності формування загального підходу на європейському рівні, що дозволяє координувати національні заходи при подібних різких скачках. Політики також пропонують встановити загальні правила за обсягами запасів газу, щоб пом'якшити стрибки цін.

Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

Варто зазначити, що 4 жовтня ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.