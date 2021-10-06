Ціна на газ в Європі побила новий рекорд

Сьогодні зранку ціна зросла до $1606 за тисячу кубометрів газу

Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову встановила рекорд. Сьогодні вранці вона вперше за всю історію перевищила $1600 за тисячу кубометрів. Такі дані наводить Лондонська біржа ICE.

Так, у ході торгів вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, після відкриття сьогоднішніх торгів, спочатку вийшла на $1559 за тисячу кубів, або €130 за МВт год. (о 09:10 за київським часом). Після чого ціна різко зросла до $1606 за тисячу кубометрів газу.

Тим часом президент РФ Путін цинічно висміяв європейців, які на його думку, «самі винні» у стрибку цін на газ.

П'ять країн Євросоюзу виступили з пропозицією провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ. Спільну заяву підписали міністри економіки і фінансів Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції. У документі пропонується розслідувати функціонування європейського ринку газу, щоб зрозуміти, чому поточні газові контракти виявилися недостатніми.

Крім цього, вказується на необхідності формування загального підходу на європейському рівні, що дозволяє координувати національні заходи при подібних різких скачках. Політики також пропонують встановити загальні правила за обсягами запасів газу, щоб пом'якшити стрибки цін.

Як відомо, «Північний потік – 2» не допоміг: ціна на газ в Європі встановила черговий рекорд – $1228,8.

Варто зазначити, що 4 жовтня ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після чого на торгах пройшла корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.