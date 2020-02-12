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    Думки вголос

    Вихідний і день народження Леніна: як в Росії будуть голосувати за поправки до Конституції

    • Антон Орехъ

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    Вихідний і день народження Леніна: як в Росії будуть голосувати за поправки до Конституції

    Комуністи і люди похилого віку в Росії бояться, що Леніна винесуть на вулицю з його хатинки. А тут - вихідний, свято!

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    Знаете, а я, пожалуй, проголосую за эти поправки. Старание надо поощрять! А ребята так стараются! Надо поощрять креатив, смекалку, а парни брызжут фантазией и извиваются ужом настолько трогательно, что это просто невозможно не оценить.

    Голосование по поправкам, если его действительно проведут 22 апреля и сделают день волеизъявления выходным, самим этим фактом ответит на все вопросы. Они там настолько ни в чем не уверены, они настолько боятся проиграть, что являют чудеса изобретательности. Меняют Конституцию без Конституционного собрания. Утверждают поправки без референдума — путем голосования, которое не будет иметь никакой обязательной силы.

    Но чтобы уж совсем нас обаять, кремлевцы наносят двойной удар. Выходной посреди недели — раз! И юбилей Ленина — два!

    Ну, кто от выходного откажется? И как на лишний выходной не ответить любезностью и не голосонуть? Тем паче, что это уже апрель, а в апреле в обычные выходные начнутся дачи-клячи и вместо голосования по поправкам пойдет посевная по грядкам.

    Посевная — могучая вещь! Все последние выборы в стране проходили при явке, больше похожей на неявку. Только за Путина еще удавалось народу нагнать на участки. Но то Путин — отец и надёжа. А то какие-то, прости господи, поправки в Конституцию, которую и не читал-то никто.

    То ли дело в среду! Минус дача — плюс в бюллетень. А тут еще Ильич! В иные времена про 150-летие Ленина нам бы все уши прожужжали до глухоты. Возьмите то, что творится вокруг праздника Победы и умножьте на два. И не потому, что 150 вдвое больше 75.

    Ленин, который живее живых и человечнее человеков. Ленин, на котором растили поколения теперешних пенсионеров и в которого верят как в святого коммунисты. Они и мечтать не могли о том, чтобы день варенья Дедушки снова стал праздником. Да он даже при советской власти выходным не был — а тут будет!

    Коммунисты и старики боятся, что Ленина возьмут и вынесут на улицу из его избушки. А тут — выходной, праздник! Так, значит, не вынесут. Может, даже наоборот чего-нибудь придумают. Флаг красный, молот и серп вернут. Агитаторы старичкам, поди, объяснят, что про серп и молот в поправках как раз и сказано.

    Ну, как после такого благодеяния не голосонуть? Даже я вот уже почти готов. Впрочем, у меня среда в любом случае — рабочий день. Хоть Ленин родился, хоть поправки. Да и дачи у меня нет. Так что я еще подумаю.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін путінський режим
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