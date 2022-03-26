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    Думки вголос

    Що робити з українськими журналістами, які допомагали Росії?

    Всі українські публічні діячі&nbsp;&ndash;&nbsp;політики, медійники, блогери&nbsp;&ndash;&nbsp;які повторювали та поширювали меседжі російської пропаганди, повинні бути покарані дуже жорстоко - Що робити з українськими журналістами, які допомагали Росії?
    Всі українські публічні діячі – політики, медійники, блогери – які повторювали та поширювали меседжі російської пропаганди, повинні бути покарані дуже жорстоко

    Є один важливий для мене момент...

    Не втомлююсь хвалити Службу безпеки України за те, як ефективно, тихо й рішуче вона розібралась із медійними колаборантами. Когось узяли під варту (як Яна Таксюра, якого зараз намагається визволити московська православна церква, називаючи «патріотом України», ха-ха), когось просто ефективно налякали і позабирали паролі від акаунтів. Але факт: ніхто з фігурантів «Дошки ганьби», хто засвітився з проросійською позицією в перші дні вторгнення і перебуває на контрольованій українською владою території, за місяць не є активним поширювачем проросійської пропаганди. Деякі рюмсають, що вони, мовляв, ніякі не проросійські, але їм це не допомагає.

    Що робити з медійниками, які допомагали Росії готувати плацдарм для наступу на Україну протягом останніх років? Чи слід вважати колаборантами тих, хто «перефарбувався» на синьо-жовте 24 лютого? Чи мають нести відповідальність люди, які просували російські наративи і поширювали путінську пропаганду, але перестали це робити у зв’язку зі зміною місця роботи, наприклад, рік або два тому? Не знаю, це складне питання. Знаю, що в нашому середовищі переважають «яструби», які вважають, що варто утилізувати абсолютно всіх, хто був причетний до проросійських медіа; я так не думаю і міг би обґрунтувати свою позицію, але зараз сперечатися не час.

    Але є один важливий для мене момент. Головним меседжем, який Росія послала Україні в момент вторгнення, було: «Не дёргайся – ты же не хочешь, чтобы дядя сделал тебе больно».

    Усе це про «военные цели», «сложить оружие», «мирные жители не пострадают» і «мы и на Украину-то не нападали» – складові цього посилу. Зараз ми бачимо його модифікацію в цинічному твіті Сімоньян, що «всі моляться, аби це закінчилось якнайшвидше і якнайменшою кров’ю» – себто щоб Україна нарешті дала себе задушити, не заляпавши кров’ю килим, на який Росія вже поклала око.

    Як на мене, всі українські публічні діячі – політики, медійники, блогери – які повторювали та поширювали цей меседж в будь-якій модифікації, повинні бути покарані дуже жорстоко – без будь-яких обмінів і святкових амністій.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Що робити з українськими журналістами, які допомагали Росії?