У Ніжині з’являться три нових музеї



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Будинок, де народився мореплавець Юрій Лисянський

Музей першого навколосвітнього мандрівника, географа, засновника наукової океанографії Юрія Лисянського буде створено в будинку священика церкви Іоанна Богослова, де мореплавець народився й виріс

Історики й краєзнавці міста Ніжин Чернігівської області працюють над створенням трьох нових музеїв, які можуть стати цікавими туристичними локаціями.

Про це повідомив директор Ніжинського краєзнавчого музею ім. Івана Спаського Геннадій Дудченко.

«Зараз ми працюємо над створенням трьох нових музеїв, які, думаю, стануть привабливими для туристів об’єктами. Це - музей мореплавця Юрія Лисянського, підземелля Ніжинського грецького магістрату та музей «Дворянська садиба», - зазначив він.

За словами Дудченка, музей першого навколосвітнього мандрівника, географа, засновника наукової океанографії Юрія Лисянського буде створено в будинку священика церкви Іоанна Богослова, де мореплавець народився й виріс.

Другий об’єкт зацікавить можливістю спуститися до винних погребів і побачити, що і як там греки зберігали.

«Це - дуже амбітний проект, ми хочемо запустити його цього або наступного року, зробити хоча б одне підземне приміщення для доступу туристів і гостей міста», - зауважив Дудченко.

Третім музеєм стане історична будівля дворянської родини Макарових, яка жила в Ніжині в XIX сторіччі й була місцевим культурним осередком. Із життям членів цієї родини, зазначив Дудченко, були пов’язані долі Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Марії Заньковецької, Євгена Гребінки. Ідея створення музейного об’єкта базується на прагненні показати трансформацію дворянської садиби, її побуту в період із XVIII до XX століття.

Створити три філії працівники краєзнавчого музею сподіваються за допомогою міської ради та спонсорів до 2021 року. Наразі ведеться робота із залучення коштів, необхідних для реалізації зазначених проектів.

Джерело: Укрінформ