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    Формування національної ідентичності. Експерт розповів про нові виклики і загрози

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    Формування національної ідентичності. Експерт розповів про нові виклики і загрози

    Питання національної ідентичності, як воно формувалося протягом років незалежності Української держави

    28 травня в прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція на тему: «Формування національної ідентичності. Нові виклики і загрози».

    Запрошені гості: Ігор Харченко, політолог, керівник «Центр розвитку суспільства», екс-генеральний директор Фундації імені О. Ольжича, який аналізуватиме питання національної ідентичності, як вона формувалася протягом років незалежності Української держави, які нові виклики та загрози.

    До слова, 22 травня Кабінет міністрів України своїм рішенням присвоїв національний статус Поштовій площі у Києві.

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