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    У Пентагоні запевнили, що Україна не має обмежень на використання Javelin

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    Комплекси Javelin є винятково оборонним озброєнням, наголосили у міноборони США - У Пентагоні запевнили, що Україна не має обмежень на використання Javelin
    Комплекси Javelin є винятково оборонним озброєнням, наголосили у міноборони США

    Вашингтон просив Київ тільки про те, щоб технологія Javelin не опинилася в руках третьої сторони

    Влада США не встановлювала жодних обмежень на застосування Україною американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

    Про це сказав у середу заступник міністра оборони США з політичних справ Джон Руд.

    Він спростував публікації в ЗМІ, у яких говорилося, що адміністрація США нібито висунула уряду України певні умови, що стосуються застосування комплексів Javelin.

    «Це не так», - заявив заступник глави Пентагону і додав, що Вашингтон просив Київ тільки про те, щоб ця технологія не опинилася в руках третьої сторони.

    «США надали Україні протитанкові комплекси Javelin. Ми просили, і є певні вимоги такого роду, про забезпечення схоронності технології, запобігання передачі технології третім сторонам. У плані застосування «в полі» обмежень немає», - підкреслив Руд.

    При цьому він запевнив, що комплекси Javelin є винятково оборонним озброєнням.

    «Враховуйте, що це оборонне озброєння, що надається (Києву) з очікуванням того, що його будуть застосовувати в оборонних цілях. Намір полягає в тому, щоб стримувати російську агресію. Ось причина, з якої ми були готові продавати ці системи українцям. Наша мета полягає в тому, щоб вони використовувалися в оборонних цілях», - зазначив Джон Руд.

    До слова, у жовтні міністр оборони України прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin.

    Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

    Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.

    США технології військова техніка Україна Пентагон озброєння
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