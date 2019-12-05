У Пентагоні запевнили, що Україна не має обмежень на використання Javelin



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Комплекси Javelin є винятково оборонним озброєнням, наголосили у міноборони США

Вашингтон просив Київ тільки про те, щоб технологія Javelin не опинилася в руках третьої сторони

Влада США не встановлювала жодних обмежень на застосування Україною американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це сказав у середу заступник міністра оборони США з політичних справ Джон Руд.

Він спростував публікації в ЗМІ, у яких говорилося, що адміністрація США нібито висунула уряду України певні умови, що стосуються застосування комплексів Javelin.

«Це не так», - заявив заступник глави Пентагону і додав, що Вашингтон просив Київ тільки про те, щоб ця технологія не опинилася в руках третьої сторони.

«США надали Україні протитанкові комплекси Javelin. Ми просили, і є певні вимоги такого роду, про забезпечення схоронності технології, запобігання передачі технології третім сторонам. У плані застосування «в полі» обмежень немає», - підкреслив Руд.

При цьому він запевнив, що комплекси Javelin є винятково оборонним озброєнням.

«Враховуйте, що це оборонне озброєння, що надається (Києву) з очікуванням того, що його будуть застосовувати в оборонних цілях. Намір полягає в тому, щоб стримувати російську агресію. Ось причина, з якої ми були готові продавати ці системи українцям. Наша мета полягає в тому, щоб вони використовувалися в оборонних цілях», - зазначив Джон Руд.

До слова, у жовтні міністр оборони України прокоментував можливість закупівлі у США систем Javelin.

Нагадаємо, Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет до переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та пов’язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони України закуповуватиме протитанкові ракетні комплекси Javelin за прямою програмою в США з цього року.