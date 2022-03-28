На Сумщині окупанти наїхали танком на сім’ю – Офіс генпрокурора

33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні

На Сумщині окупанти наїхали на пішоходів, батько загинув, а мати і 15-річний син отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, 27 березня о 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту села Чумакове Сумської області рухалась колона військової техніки РФ. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина – 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Справу відкрили за статтею «порушення законів та злочинів війни» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Конотопському, Охтирському та Сумському районах Сумщини тривають активні бої.