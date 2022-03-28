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    Події в Україні

    На Сумщині окупанти наїхали танком на сім’ю – Офіс генпрокурора

    Окупант умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку - На Сумщині окупанти наїхали танком на сім’ю – Офіс генпрокурора
    Окупант умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку
    фото з відкритих джерел

    33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні

    На Сумщині окупанти наїхали на пішоходів, батько загинув, а мати і 15-річний син отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За даними слідства, 27 березня о 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту села Чумакове Сумської області рухалась колона військової техніки РФ. Нехтуючи міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно наїхав на пішоходів, які йшли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина – 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Справу відкрили за статтею «порушення законів та злочинів війни» – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Конотопському, Охтирському та Сумському районах Сумщини тривають активні бої.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    На Сумщині окупанти наїхали танком на сім’ю – Офіс генпрокурора