На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)

Російські війська завдали удару по жилих будинках одного з населених пунктів Бучанського району

У Київській області поліцейські фіксують наслідки ворожих обстрілів населених пунктів Бучанщини. Про це поінформувала пресслужба Національної поліції України.

«Російські війська завдали удару по жилих будинках одного з населених пунктів Бучанського району. Обстріли спричинили загорання та руйнування житлових будинків», – уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що напередодні війська РФ з мінометів вдарили і по соціальній інфраструктурі одного із селищ, у результаті було пошкоджено кілька будівель.

Зі свого боку поліція Бучанщини продовжує документувати наслідки обстрілів загарбником цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, угруповання сил і засобів оборони Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

Нагадаємо, через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі.