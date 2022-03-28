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    Події в Україні

    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)

    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

    Російські війська завдали удару по жилих будинках одного з населених пунктів Бучанського району

    У Київській області поліцейські фіксують наслідки ворожих обстрілів населених пунктів Бучанщини. Про це поінформувала пресслужба Національної поліції України.

    «Російські війська завдали удару по жилих будинках одного з населених пунктів Бучанського району. Обстріли спричинили загорання та руйнування житлових будинків», уточнюється у повідомленні.

    Зазначається, що напередодні війська РФ з мінометів вдарили і по соціальній інфраструктурі одного із селищ, у результаті було пошкоджено кілька будівель.

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    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)
    фото: Головне управління ДСНС України у Київській області, Нацполіція

    Зі свого боку поліція Бучанщини продовжує документувати наслідки обстрілів загарбником цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, угруповання сил і засобів оборони Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів.

    Нагадаємо, через бойові дії біля Києва знову пошкоджені дві високовольтні лінії, що живлять частину будинків на правому березі.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині ворог обстріляв житлові будинки (фото)